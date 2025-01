Le Département lance un appel à la vigilance face aux nombreux incendies

Le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, demande aux réunionnais.es d'être prévoyant.e.s dû à de nombreux incendies recensés ces derniers jours. Il tient à rappeler l'importance de la prudence en matière de sécurité et d'être responsable pour que cette période de festivités demeure un moment de joie sans incident. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

"De nombreux incendies se sont déclarés ces derniers jours, notamment à Sainte-Marie, à Saint-André, à Plateau Cailloux, à Saint-Louis, à La Montagne dans la commune de Saint-Denis ainsi qu'au Tampon, informe Cyrille Melchior, président du conseil départemental. Des enquêtes sont en cours pour déterminer si ces feux, d'ampleur considérable pour certains, sont d'origine accidentelle ou criminelle."

Le SDIS 974 (Service départemental d’incendie et de secours) est pleinement mobilisé pour maîtriser ces sinistres, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Le président du conseil départemental adresse son soutien et ses encouragements à tous les soldats du feu engagés dans ces opérations, avec une pensée particulière pour le sapeur-pompier blessé lors de ses missions à Sainte-Marie.

Les conditions climatiques actuelles, combinées à la sécheresse persistante dans certaines zones, rendent la situation particulièrement propice aux départs de feu. Cyrille Melchior appelle la population à redoubler de vigilance et les invite à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité émises par les autorités.

En cette période de fin d'année, marquée par les rassemblements festifs, Cyrille Melchior, président du conseil départemental, tient à rappeler l'importance de la prudence en matière de sécurité, notamment pour ceux qui utilisent des pétards et des feux d'artifice qui comportent des risques importants.

"La sécurité et la protection de tous doivent passer avant les plaisirs éphémères. Soyons responsables et vigilants pour que cette période de festivités demeure un moment de joie sans incident, proclame le président du conseil départemental. Prudence et belles fêtes à toutes et à tous"