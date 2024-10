Le Département lance un appel à projets pour trois résidences artistiques

Le Département lance un appel à projets 2024/2025 pour trois résidences artistiques. Destinées aux artistes, designers ou encore créateurs, ces résidences artistiques sont : "Opérations premières pages" situées à la bibliothèque départementale, "Art et design" au musée Léon-Dierx et "Partage de la culture" au centre culturel du sud à Saint-Pierre. La date limite des candidatures est fixée au vendredi 8 novembre 2024. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo: Conseil départemental )

- Résidence "Art et design" au Musée Léon-Dierx -

Objectifs du travail de design :



À compter de 2025, le musée s’étendra sur deux sites voisins avec des identités visuelles fortes. L’objectif est de créer un lien visuel entre les deux parcelles pour asseoir une identité commune, facilement compréhensible et repérable sur le site. Un premier travail va être entrepris par un traitement uniforme des deux jardins et le but poursuivi par ce présent travail de design est de renforcer ce lien par la création d’un mobilier commun sur les deux parcelles.

Le projet devant se matérialiser dans un établissement recevant le public, il devra prendre en compte la faisabilité du projet d’un point de vue technique et réglementaire (sécurité, solidité…) tout en veillant au confort à l’usage et à la durabilité du mobilier dans le temps.

La conception se déroulera dans cet ordre :



- un avant-projet sommaire (APS : deux mois) donnant à voir sous forme de croquis le concept que l’artiste-designer imagine pour le musée avec une première annonce de couleurs, de formes, de matières.- un avant-projet définitif (APD : deux mois) prenant en considération les avis émis à la présentation de l’APS et déclinant le concept pour un ou deux mobiliers choisis avec le musée ;-un projet (PRO : deux mois) détaillant plus finement le concept à l’échelle 1/100e et une vue d’ensemble des mobiliers dans une insertion paysagère sur les deux sites.

Chaque phase devra être validée par le musée.

- Résidence "Opération Premières Pages" -

Objectifs de la résidence :



Cette résidence "Patrimoine et création" a pour objectif de permettre aux artistes de disposer de conditions matérielles de travail, de temps et de moyens financiers. Elle sera axée sur l’écriture et l’illustration du prochain album premières pages. Le projet peut émaner d’une seule personne qui est auteur-illustrateur ou d’un binôme (auteur et illustrateur). Dans ce dernier cas, la candidature sera portée par un seul candidat.

Un calendrier fera l’objet d’un accord entre le Département et la bibliothèque départementale de la Réunion et l’artiste.

Les pièces à fournir et échéance sont les suivantes :



-Résidence "Partage de la culture" au centre culturel départemental, sud de Saint-Pierre -

- une note d'intention d'au moins un feuillet accompagnée d’une ou plusieurs esquisses.- un document retraçant les principales réalisations antérieures du candidat dans le même domaine ou un domaine similaire.

Objectifs de la résidence :



Quel que soit le champ disciplinaire proposé par l’artiste candidat et le parti pris esthétique de son travail, le Département souhaite accueillir au nouveau centre culturel du sud une résidence qui aura été construite autour de la question des publics. Cette question est centrale pour la collectivité qui agit sur un territoire marqué par des indicateurs socio-économiques défavorables : taux de chômage, taux d’illettrisme, mal-logement, nouvelles pauvretés, fracture numérique.

Ces limites objectives, qui sont autant de freins à l’exercice par tous les citoyens de leur droit à la culture, sont aggravées par la persistance de freins psychologiques vis-à-vis des lieux culturels institués toujours intimidants. Dans ces conditions, et même si la proposition retenue a vocation à s’adresser à tous les publics, une attention particulière sera réservée d’une part au jeune public et d’autre part aux publics réputés éloignés de la culture.

Critères de choix de la résidence :



Compte tenu de ce qui précède, une attention particulière sera apportée aux propositions :- innovantes et mettant en lumière la vitalité et la diversité de l’expression des talents, des idées, des savoir-faire.- susceptibles de favoriser le partage de la culture avec une diversité de populations, dont en particulier les publics visés au deux.- et ce, à chacune des étapes de la résidence et selon les possibilités du projet, de manière participative, interactive.