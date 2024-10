Saint-Denis et le Tampon : 35.000 visiteurs attendus au salon des seniors

La septième édition du salon des seniors se tiendra le samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre 2024 au Jardin de l'Etat à Saint-Denis ainsi que le samedi 20 novembre et le dimanche 1er décembre 2024 aux Grand kiosques du Tampon. L'événement a été présenté à la presse par le conseil départemental ce mercredi 23 octobre au Palais de la Source (Saint-Denis). Les organisateurs attendent 35.000 visiteurs (Photo www.imazpress.com)

"Il est nécessaire de faire ce salon puisque les seniors ne sont pas toujours informés de leur droits et de tout ce dont ils peuvent bénéficier. Nous pouvons résoudre cela à travers des animationset des activités" affirme Jeanine Vellayoudom présidente de l'association pour le développement et le rayonnement de La Réunion (Aderr). Regardez

Plus grand salon dédié aux seniors en Outre-Mer et deuxième du genre dans toute la France l'événement a notamment pour objectif de "faciliter l'accès aux services et produits adaptés, d'encourager l'autonomie et la prévention et de créer des espaces de rencontres et d'échanges" énumère l'Aderr.

Le salon sera aussi l'occasion "de faire comprendre l'importance du passé, c'est-à-dire, la transmission de notre histoire, la connaissance de nos origines. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de séparation et d'isolement, or ce salon des seniors propose un moment de rassemblement, c'est très important" souligne Bernadette Ladauge, marraine de l'édition 2024.

Le Département, la CGSS Réunion, la commune de Saint Denis, la commune du Tampon, et l'ARS Réunion comptent parmi les partenaires de l'événement.

A noter qu'à l'initiative du Département les premières Assises réunionnaises du "bien-vieillir" auront lieu le jeudi 24 octobre et le vendredi 25 octobre au Palais de la Source. Les thématiques de la santé, des politiques en faveur de l'autonomie et du grand-âge seront notamment débattues au cours des travaux.

"C'est l'occasion de dire qu'il ne faut pas oublier les seniors, il faut les accompagner, il faut éviter l'isolement.Nous allons également travailler dans le cadre des premières Assises réunionnaises départementales du bien-vieillir" qui ont pour objectif de voir comment la Réunion va envisager le vieillissement dans les années à venir", conclut Cyrille Melchior, président du Département. Regardez

dn/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com