Le Département : remise du prix du mérite

Le vendredi 6 septembre 2024, le Département a organisé à l’Hémicycle une remise de prix afin de féliciter 10 réunionnais dont le parcours est admirable. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Département )

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental a célébré le parcours exceptionnel de dix réunionnais, des hommes et des femmes qui, par leur engagement, leur talent et leur générosité, contribuent au rayonnement de notre île.

- Véronique Lucas, Agroécologiste

- Mireille Malet, Agricultrice, fermière-aubergiste

- Frants Ledoyen dit Kakouk, Tisaneur et guide touristique

- Alfred Rivière, Défenseurde la Biodiversité

- Lolita Monga, Auteure, metteure en scène, comédienne

- Claude Berlie-Caillat, Artisan céramiste, fondateur du Centre des Arts du Feu

- David Iva, Artiste chorégraphe, acteur social

- Marie-Hélène Velna, Présidente de l'association Hand'Semb

- Jimmy Tirel, Président de l'association Coup d'pouce

- Georges Marie Nacoulivala, Éducateur en sport adapté

"C’est votre grande humanité que nous souhaitons mettre à l’honneur aujourd’hui à travers ce prix, déclarait Cyrille Melchior aux lauréats et à leurs invités. Le Département a à cœur d’offrir une reconnaissance à tous les parcours les plus exemplaires qui donnent à voir une force d’action, de résilience et de bienveillance. Parcours exemplaire ne signifie pas nécessairement que votre cheminement a été facile. Bien au contraire, c’est souvent lorsque nous voulons être fidèles à nos valeurs, à nos principes, et à nos idées que les chemins sont semés d’embûches et de difficultés."

Créé en 2006, le Prix Départemental du Mérite met à l’honneur ceux qui participent au dynamisme économique, agricole, culturel et solidaire de La Réunion. Ces personnalités formidables, modèles de courage et d’humilité, sont des exemples pour tous.

Décerné à de nombreux citoyens dans plusieurs domaines comme l'artisanat, l'agriculture, le sport, la culture, la famille, l'économie, le handicap et surtout le social, compétence principale de la Collectivité, le PDM valorise ainsi la notion du mérite dans un parcours ou dans le combat mené par chaque personne distinguée, évoluant souvent dans l’ombre ou dans des conditions pas toujours favorables.

Félicitations aux récipiendaires pour leur dévouement et leur contribution à la société réunionnaise.