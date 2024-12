Ce mercredi 25 décembre 2024, André Thien Ah Koon, le maire du Tampon ainsi que le conseil municipal souhaitent à tous les Tamponais.es un Joyeux Noël. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Le Tampon)

Le maire du Tampon demande que la magie de Noël remplisse leurs cœurs de joie, d’amour et de sérénité en cette période de fête.

Il déclare également de prendre bien soin d'eux et de leurs proches, et de profiter de ces moments de partage en famille et entre amis.