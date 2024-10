Le Port : 3.000 personnes accueillies au village de l’emploi et de l’insertion

Le mardi 15 octobre 2024, la ville du Port a accueilli la quatrième édition du village de l'emploi de l'insertion. Cet évènement avait pour objectif de valoriser les opportunités d'emploi actuelles tout en proposant un accompagnement pour soutenir l'insertion professionnelle, mais aussi d'élargir les horizons des participants en leur offrant de nouvelles perspectives. Avec près de 3 000 personnes qui ont fait le déplacement, cet évènement a eu un "beau succès" selon la commune. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photo: Le Port)

Les visiteurs ont pu s’orienter sur les six villages proposés : Métiers, accompagnement, entrepreneuriat, job dating, formation et de la passion aux métiers. Plus de 300 offres d’emploi, de stages et d’apprentissage, des possibilités de formation et de nombreux conseils étaient proposées aux différents publics par les 150 exposants.

Cet événement vise, en effet, à favoriser la rencontre entre les acteurs économiques et les demandeurs d’emploi de la ville du Port et plus largement du Territoire de l’Ouest. Il offre un accompagnement de proximité vers l’insertion professionnelle, en mettant en avant les opportunités d’emploi et en créant de nouvelles perspectives professionnelles. Grâce à la présence des partenaires de l'accompagnement social, les participants ont pu découvrir les dispositifs existants sur le territoire leur permettant de lever les freins à leur insertion professionnelle.

- Des horizons professionnels pour tous -

Un volet dédié à l'accompagnement vers l’entrepreneuriat a également été proposé pour les personnes souhaitant obtenir des informations ou se lancer dans la création de leur entreprise afin de créer leur propre emploi. Cette démarche s’est appuyée sur la présence de nombreux recruteurs, mais aussi sur la mise en avant de divers dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, comprenant la formation, le dressing solidaire, le CCAS, l'accompagnement socio-professionnel des personnes en situation de handicap, et la présentation des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI).

Laëticia 20 ans est en BTS en alternance, touché par cet évènement qui prône la favorisation et l'insertion à l’emploi, elle explique ceci "Ça reste intéressant, les métiers de l’uniforme m’intéressent. Il y a plein de jeunes, c’est un tremplin pour nous qui sommes touchés par le chômage à La Réunion. J’ai fait beaucoup de job dating, celui-là, il m’a le plus intéressé."

Les personnes âgées sont elles aussi visées par cet évènement, une réaction d'un demandeur d’emploi senior nous explique cela "Je fais tous les villages de l’emploi, l’organisation est bonne, il y a beaucoup de monde pour voir plus de recruteurs. C’est ouvert à tous, seniors ou jeunes, et il faut venir voir, le travail ne tombera pas du ciel."

Cette manifestation, inscrite à la programmation 2024 du contrat de ville, a été organisée en partenariat avec l’État, France Travail, la Mission intercommunale Ouest, la Maison Départementale et Initiative Réunion, et s’appuie sur la mobilisation des partenaires du maillage territorial.

Olivier Pelvoizin, directeur régional de France Travail précise que "Cet événement permet à des candidats de présenter leurs profils, compétences et motivation sans filtrage. C’est une opportunité unique de promouvoir des profils atypiques, des parcours ou expériences, de convaincre pour décrocher un emploi direct, une formation."

- Rappel -

Afin d’offrir de nouvelles opportunités d’accès à l’emploi aux Portois, la ville du Port s’est également engagée dans d’autres projets phares. Elle est actuellement la seule commune de La Réunion à faire partie de l’expérimentation nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée et travaille au développement d’un Hub de l’économie sociale et solidaire, projet innovant visant à créer un pôle ressources et d’appui pour toutes les initiatives ESS sur le territoire.

30% de l’activité économique réunionnaise est concentrée au Port qui comptait en 2020 plus de 17 000 emplois salariés (14 000 ne résident pas au Port). Le taux de chômage s’élève à 47% : 7 800 personnes sont à la recherche d’un emploi, les 3/4 étant situés en quartier prioritaire de la politique de la ville. Le bassin Ouest de La Réunion compte près de 44 000 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues.