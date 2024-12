Le Port a accueilli le show mode et des concerts

Le vendredi 6 décembre 2024, les rues de la ville du port ont résonné en musique, en danse et en animation avec le show mode et les concerts des divers artistes péi. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Port)

Lors de cet évènement, le public a pu découvrir des tenues pour femmes et hommes, en prévision des festivités de fin d’année. Le tout dans une ambiance assurée par les percussions des tambours réyonné et les voix des artistes Aïssya, Clara Roland et Frédéric Joron.

La fête se poursuivra au centre-ville, les commerçants se préparent à vous accueillir avec des animations commerciales du 14 au 24 décembre ( Père Noël et ses lutins, balades en calèche… ), des ouvertures en journée continue du 20 au 24 décembre et en nocturne le lundi 23 décembre 2024 jusqu’à 22h