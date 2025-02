Ce dimanche 16 décembre 2025, la ville du Port organise la "Battle Saint-Valentin Contest" sur le podium du mail Alain Peters. L'événement aura lieu à 14 heures. Un show de dance où les meilleurs danseurs et danseuses de la scène locale s'affronteront (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au programme :

- Bonnie & Clyde breakdance, hip-hop et afro

- Battle Back to the roots, dédié à la Old School