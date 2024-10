Le Port : c'est parti pour le concours jardins et balcons fleuris 2024

C’est parti pour une nouvelle édition du concours jardins et balcons fleuris au Port, placé sous le signe du végétal, des fleurs, de l’environnement, du cadre de vie. Si votre jardin ou votre balcon fait votre fierté ? Montrez vos talents de jardinier en vous inscrivant, jusqu’au 31 octobre 2024 à 12h, à l'édition 2024. Le jury visitera les jardins/balcons/embellissements participatifs du 12 au 14 novembre 2024 et décernera trois prix par catégorie. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port (Photo création micro-forêt EDF Département, photo sly/www.imazpress.com )

La ville souhaite valoriser les initiatives existantes, favoriser les embellissements et le fleurissement des différents espaces, soutenir la mise en valeur végétale de la commune par les citoyens et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement afin de sauvegarder la biodiversité. Ce concours, gratuit est ouvert aux Portois (particuliers et entreprises, hors professionnels du paysage ou pépiniériste), contribue à donner une belle image de la ville du Port.

Pour vous inscrire : rendez-vous sur le site internet. Inscription également possible par téléphone au 0262 42 15 63.

Des produits des ruchers de la ville, des plantes et jardinières, des places de spectacle, ou encore des entrées au jardin récompenseront les gagnants de cette nouvelle édition.