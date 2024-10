Le Port : les élèves des écoles Ariste Bolon réalisent une oeuvre d'art

Au début du mois d'octobre, le street artiste Yann Le Gall et les enfants des écoles maternelle et élémentaire Ariste Bolon, ont réalisé une fresque géante. L’œuvre recouvre le mur longeant l'école maternelle, régulièrement "la cible de tags" selon la commune. Ce projet artistique a également pour objectif d’embellir une zone concernée par le projet de rénovation urbaine Nouvo Lorizon. Dans les prochaines semaines, des ateliers peinture et dessin, basés sur les travaux de la fresque, seront menés dans les écoles Ariste Bolon. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)