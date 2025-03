Le Port : l'accès au littoral et les activités nautiques interdits

À partir du lundi 17 mars 2025 à 10 h, la commune du Port passe en vigilance forte houle avec des vagues submersion. Par mesure de sécurité, les activités nautiques, la circulation piétonne sur les plages, l’accès au parcours de santé du littoral, les digues (bande littorale du domaine public maritime) et les zones à proximité des rivières et canaux communaux, entre la rivière des Galets et la pointe des Galets, au droit des installations de la SRPP, sont interdits par arrêté municipal jusqu’à la levée de l’alerte. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)