Le Port : la politique culturelle de la ville présentée à Rima Abdul Malak et Philippe Vigier

Les Ministres de la Culture et des Outre-mer découvrent la politique culturelle de la Ville du Port. Ce jeudi 30 novembre 2023, Olivier Hoarau, maire du Port a accueilli la Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et le Ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, à l'école supérieure d'architecture. L'occasion de présenter la politique culturelle de la ville. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Le Port)

Au cours de cette visite, il a notamment été question de l’École Supérieure d’Architecture de La Réunion qui deviendra la 21e école nationale d’architecture, la première des Outre-mer.

"Jusqu’ici, l’école d’architecture du Port n’était qu’une antenne de celle de Montpellier. Je me réjouis de l’annonce de la Ministre de la Culture. C’est le résultat de démarches entamées depuis 2013 par la Ville. 10 ans de combat, d’engagement et de persévérance. Je félicite Monsieur Rosier, l’architecte de cette consécration et pour ce travail partenarial", a déclaré Olivier Hoarau.

"Il est temps d’autonomiser cette école et de lui donner les moyens pour déployer encore plus loin ses ailes. On a besoin d’un pôle de référence à La Réunion portant sur l’architecture en milieu tropical avec des savoir-faire nourris des expériences du terrain. Il y a un énorme potentiel qui va inspirer le monde", a affirmé Rima Abdul Malak.

"La Réunion est en première ligne de tous les écrans. Lorsqu’on parle d’énergie, La Réunion est la première. Lorsqu’on parle de la french tech, La Réunion est la première. La Réunion est la première École d’Architecture des Outre-mer. Quelle fierté !", a salué Philippe Vigier.

La Ville du Port accompagne le développement d’une remarquable richesse artistique à travers un aménagement significatif du territoire. La Ville a multiplié les portes d’accès à la culture au travers de lieux et d’institutions relevant, notamment du spectacle vivant, du patrimoine, de l’art contemporain et de la lecture publique. Il s’est agi de favoriser tant la création, la production, la diffusion des œuvres et la formation professionnelle que les pratiques artistiques et culturelles dans leur plus grande diversité. Cette implication a aussi créé les conditions du développement d’une économie culturelle par la circulation marchande des artistes et des œuvres.

L’action culturelle de la Ville, aujourd’hui, c’est :

- Un engagement financier à hauteur de plus de 11% de notre budget communal, soient 10 M€, tout financement confondu ;

- L’organisation de conditions favorables à la création artistique, à sa diffusion et à son renouvellement dans le respect de la liberté de création et de la liberté de programmation ;

- Le développement d’une formation aux métiers culturels de grande qualité, en particulier dans le cadre de l’enseignement supérieur ;



- La préservation et la valorisation de notre patrimoine pour garantir, aujourd’hui, son accessibilité au plus grand nombre et, demain, sa transmission aux générations futures ;

- Et, enfin, une reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle de son choix.

Nous avons su ainsi, créer un véritable archipel culturel. Il relie entre eux, des équipements de 1er rang, animés par des équipes talentueuses mettant en œuvre des dispositifs divers avec le soutien de la municipalité :

- La Friche, un lieu d’art contemporain pour lequel un partenariat a été lié avec le Centre National des Arts Plastiques ;

- Le Parc Boisé qui est amené à devenir un lieu d’exposition permanente et éphémère d’art contemporain ;

- Le Théâtre Sous les Arbres qui développe des actions dans les quartiers à partir des créations de la Compagnie Ibao ;

- Le Kabardock, seule salle de musiques actuelles de l’Outre-mer qui, en plus de ses programmations, accueille des artistes dans des studios de répétitions ou en résidence de création ;

- La médiathèque Benoîte Boulard, récemment entièrement rénovée et donnant au réseau de lecture publique de la Ville un navire amiral ;

- L’office la lang kréol rényoné, présidé et animé par l’écrivain, Axel Gauvin avec qui la Ville collabore pour valoriser la langue régionale.

Dans le cadre de la future création d’un institut publique du créole réunionnais, signé par la Ministre de la Culture, ce mercredi 29 novembre, la Ville du Port élabore un grand plan d’acquisition du français par et avec le créole.

- La ville musée et ses grandes fresques réalisées par des artistes réunionnais et internationaux au cœur des quartiers avec les habitants, sur les murs de leurs immeubles ;

- Le cinéma Casino qui sera réhabilité dès l’année prochaine et où dans lequel sera proposer le « cinécole » en direction des écoles et une programmation mensuelle avec "la Maison des seniors". Il a vocation à devenir un cinéma d’art et essai ;

- Les 28 écoles primaires portoises avec qui, dans les murs et hors les murs, la Ville développera l’éducation et l’enseignement artistique ainsi que de multiples actions grâce au label Cité Éducative.

Les résultats sont au rendez-vous, puisque les évaluations au sortir du primaire montrent une évolution significative de l’acquisition des fondamentaux, plaçant les élèves portois souvent au-dessus de la moyenne départementale. Notre défi, zéro illettré au sortir du primaire est donc en passe d’être relevé !

- Le cheminement de découverte du patrimoine portois. Qu’il soit architectural, matériel, immatériel ou naturel, le patrimoine est un souffle permanant et bienfaiteur sur notre mémoire. C’est tout le sens des dispositifs que nous mettons en œuvre pour le sauvegarder, le promouvoir et le transmettre ;

- "Microfolie", qui est un projet de création d’un nouvel équipement à destination des scolaires, des classes passerelles et des associations telles que les centres sociaux. Cet équipement proposera des expériences de loisirs créatifs, un musée numérique ainsi qu’une salle d’écoute immersive et d’expression corporelle. Ce projet est travaillé en étroite collaboration avec les micro-folies de La Villette. Les travaux débuteront au deuxième semestre 2024.

- En matière d’arts visuels, il faut également souligner le rôle essentiel que jouent l’Institut de L’Image de l’Océan Indien ainsi que la société Pipangaï dont les œuvres ont été distinguées dans les plus grands festivals internationaux.



Dans chacun de ces établissements, les actions sont déployées en direction des enfants et de notre jeunesse, de la crèche à la terminale. Des vocations naissent et se réalisent par la professionnalisation de bon nombre d’entre eux.

La politique culturelle de la Ville porte son attention à la facilitation de la rencontre entre les professionnels du champ artistique, de l’éducation, pour un encadrement pédagogique performant sur le territoire. C’est ainsi qu’en 2016, un Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) a été mis en œuvre dans la continuité du Projet Éducatif de Territoire et du Pacte Culture adoptés en 2015, relayés par le dispositif Cité Éducative en 2019.

La Ville du Port a candidaté pour obtenir le label 100% EAC. Les actions s’adressent également aux adultes qui s’approprient le bien culturel de plus en plus en qualité de public averti. Elles s’adressent, enfin, aux seniors qui, avec un engouement extraordinaire, fréquentent les lieux culturels et artistiques.

Par ces projets, la Ville contribue à donner du sens aux projets de vie des Portoises et des Portois.