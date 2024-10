Le Port : un dispositif mis en place pour accueillir la population dans les cimetières

La Toussaint est un moment traditionnel de recueillement et de souvenir. Ce vendredi 1er novembre 2024, un dispositif spécifique est mis en place par la commune du Port pour l'accueil dans les cimetières. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ouverture des cimetières de 6h à 18h avec un accès, en libre consultation, à la borne digitale (cimetière Marin) pour localiser les emplacements des défunts. Accès au cimetière Piémontais, situé dans l’enceinte de la centrale EDF sur présentation d’une pièce d’identité.

Lutte anti-vectorielle : l’opération fleurs de sable est reconduite avec mise à disposition de bacs à sable. Des agents chargés de l’accueil, de l’information du public, veilleront aussi à la propreté des cimetières et à la sensibilisation à la lutte anti-vectorielle.

Propreté : des bennes à ordures et des poubelles seront disposées dans et aux abords des cimetières.

Forains : Des emplacements sont réservés aux forains (du 31 octobre 6h au 1er novembre 18h) le long de la rue du colonel Bonnier devant le cimetière Marin et sur le parking à l’extérieur du cimetière Paysager.

Circulation : Par arrêté municipal, du 31 octobre, 18h au 1er novembre, 18h, la circulation se fera en sens unique sur la rue Roland Hoareau (portion comprise entre l’avenue Raymond Mondon et le cimetière paysager) dans le sens rue Raymond Mondon vers le cimetière. L’accès au cimetière Paysager par le boulevard Mascareignes est interdit. Les véhicules peuvent se garer sur les parkings provisoires spécialement aménagés.

Pour accéder au cimetière marin, la circulation se fera en sens unique sur la rue Ambroise Croizat (portion comprise entre les rues de Nantes et Evariste de Parny) dans le sens rue Evariste de Parny vers la rue Colonel Bonnier, déviation par les rues Colonel Bonnier et Berthollet. Le stationnement sera interdit sur la rue Ambroise Croizat, portion comprise entre les rues Evariste de Parny et du Colonel Bonnier.