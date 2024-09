Le Port : première édition des journées nationales des bibliothèques

La médiathèque Benoite Boulard et l’annexe de la Rivière des Galets accueillent le public lors de la première édition des journées nationales des bibliothèques "biblis en folie" le samedi 28 septembre 2024. À l’initiative du ministère de la culture, cet événement vise à mettre en lumière la modernité de ce service public au cœur des mutations numériques et à renforcer le lien entre les bibliothèques et leur public. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: ville du Port )

Afin de participer à de nombreux événements et animations festifs gratuitement au sein de la commune du port, cet évènement vous propose ce programme :

- Médiathèque annexe de la Rivière des Galets -

- " In tizann pou le kèr" avec un accueil convivial autour d'une tisane et des poèmes à partir de 09h

- "La bibli s'amuse" avec des parcours ludique dans les espaces de la médiathèque à partir de 10h

- "Une bibli en poche", l'idée sera la découverte des ressources numériques à partir de 11h

- "Initiation au jeu d'echecs" avec l'école du lagon à partir de 14h

- Médiathèque Benoîte Boulard -

- "Bébés lecteurs" avec Artoun et compagnie à partir de 10h

- "Jeux en folie" avec une exploration des jeux de l'espace ludothèque en extérieur à partir de 10h

- "Une bibli en poche" avec des découvertes des ressources numériques à partir de 10h

- "La folie visite de la médiathèque" avec une visite théâtralisée par des talents de la médiathèque à partir de 14h

- " Raconte-tapis" à partir de 3 ans avec Katty Lucilly - Laurent à 15h

- " Entrée, pages, dessert" à 15h avec la rencontre de trois auteurs autour de leurs œuvres : Richella Virapin ( Paroles des femmes ), Gaetan Chauviré ( La prisonnière de dos d'Âne), Dominique Tellier (Ils sont ici)

- "Atelier art thérapie", il s'agit d'un atelier proposé par Richella Virapin après la rencontre