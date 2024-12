Le Port s'illumine pour les fêtes de fin d'année

Le samedi 30 novembre 2024, les illuminations de la ville du Port ont officiellement été lancées. Cette illumination a été pour le maire du Port, Olivier Hoarau et les élus du conseil municipal un moyen "de souhaiter dès à présent de bonnes fêtes à la population", selon le post du Port. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Port)

Le public de ce samedi soir, venu souvent en famille, a pu profiter d’un moment convivial et assister au square Pierre Semard (scène Banyan) aux concerts de Jim Fortuné, Melo Vybz, Ornel, Kent1 et Dj M’sy et Séga’el. La ville se pare ainsi de ses plus belles lumières qui scintillent sur environ cinq kilomètres de voirie et d’espaces publics pour créer une véritable ambiance de fête.

La journée a aussi été marquée par deux autres événements : un village artisanal et des ateliers mis en place en partenariat avec l’office du tourisme au square Pierre Semard et Urban’Sport, place des Cheminots avec le concours de l’office municipale des sports (OMS), pour la découverte et l’initiation de plusieurs disciplines dont la danse (kizomba,hip hop… ).

Les festivités orchestrées par la ville du Port et ses partenaires dans le cadre de « Le Port en fête » se poursuivent jusqu’au vendredi 20 décembre.