Le Port : un atelier mobilité destiné aux employeurs Portois

Le lundi 17 mars 2025, la ville du Port a organisé son premier atelier mobilité destiné aux employeurs Portois, en partenariat avec le Territoire de l'Ouest, et le Cerema. L’objectif était de réfléchir ensemble aux meilleures solutions pour des déplacements plus fluides, économiques et durables. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Mairie du Port)

Une quinzaine d’entreprises et d’associations étaient représentées. Les échanges ont permis de faire le point sur :



- Les différents acteurs publics de la mobilité sur le territoire (Région, Département, TCO, commune…) et la répartition des compétences.

- L’offre de mobilité existante (services de transport en commun, solutions pour le vélo) et les perspectives, notamment dans le cadre du déplacement communal.

- Les freins et leviers mobilisables pour encourager des modes de déplacement alternatifs, en rappelant les facteurs de motivation tels que la productivité, la réduction du stress, les bénéfices pour la santé, les économies réalisées, l’image d’entreprise et l’amélioration de la qualité de l’air.

Les participants ont exprimé de fortes attentes concernant l’efficacité du réseau de transport en commun et la sécurisation des déplacements doux (vélo, marche à pied), en particulier dans les zones d’activités.

Le cadre convivial de la médiathèque a été très apprécié et a favorisé l’émergence d’un nouveau réseau d’échanges sur la mobilité, afin de poursuivre les réflexions pour ce public spécifique.

Cet atelier marque une étape importante dans la démarche de la ville du Port pour améliorer la mobilité sur le territoire.