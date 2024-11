Le Port : une journée à destination des seniors à Petite Pointe

En partenariat avec le CCAS du Port et dans le cadre de la stratégie senior déployée par la SHLMR, ce mardi 19 novembre 2024, une journée bien-être et prévention a été organisée à destination des locataires de la RPA Petite Pointe ainsi que des quartiers voisins : Rose des Vents, Hibiscus et Voie Triomphale. Au programme de la journée : stands de prévention santé, ateliers bien-être (massages, aromathérapie), dépistage auditif, animations festives et découverte des créations artisanales des locataires. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)