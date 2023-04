Le Port : une série d’animations pour les 128 ans de la commune

La ville du Port propose toute une série d’animations afin de célébrer les 128 ans de la commune. Vien fé la fèt ek nou ! Au programme du 20 au 22 avril 2023 : exposition, afterwork, mapping et performance live, urban Sport, conte et ateliers culturels, spectacle et démonstrations de danses. Restauration sur place. Jeudi 20 avril - Afterwork Sunset Les Terrasses de Mahy. Vendredi 21 avril - Inauguration du mail Alain Péters (ex Rue de la Poste). Samedi 22 avril - journée d’animations et concerts (Square Pierre Sémard, La Friche, Théâtre sous les Arbres et Mail Alain Péters). (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)