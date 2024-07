Le Port : une soirée en l'honneur des nouveaux diplômés

En ce samedi 13 juillet 2024, une soirée en l’honneur des diplômés Portois était organisée à la Friche. À cette occasion, le maire Olivier Hoarau et les élus du Conseil municipal ont tenu à féliciter la jeunesse portoise pour leur parcours. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Ville du Port)

« Chacun et chacune d’entre vous, vous êtes les visages du Port qui réussit. Vous êtes une promesse de talent qui se réalise, la preuve que tout est possible dans cette commune. Soyez audacieux, persévérants, et maître de votre destin. N’oubliez jamais que l’être libre n’est pas celui ou celle qui va où bon lui semble, mais celui ou celle qui domine sa condition », a déclaré Olivier Hoarau.

Lors de cette soirée, la centaine de diplômés de CAP, BEP et du BAC a pu profiter d’un cocktail dinatoire et d’une remise de cadeaux.

Pour rappel, la Ville du Port fait de l’éducation une priorité, en garantissant l’égalité des chances et en proposant un cadre de vie favorisant les apprentissages scolaires à chaque enfant. Ville d’expérience et d’innovation en matière d’éducation, Le Port déploie un partenariat avec l’Éducation Nationale, la CAF et l’ANCT, de grands dispositifs qui lui permettent de porter un projet éducatif global particulièrement ambitieux.

Depuis 2019, Le Port est la première ville réunionnaise labelisée « Cité éducative ». Derrière ce label, c’est la volonté de fédérer tous les acteurs éducatifs, services de l’État, collectivités, associations et habitants, autour de la réussite éducative de nos enfants et la réduction des inégalités sociales.

Aussi, la Ville veille au renforcement de l’inclusion des enfants en situation de handicap. Toutes les écoles portoises fonctionnement avec un projet inclusif. Une unité d’Enseignement des Enfants Polyhandicapés de La Réunion a été inaugurée au sein de l’école élémentaire Eugène Dayot, lors de la dernière rentrée scolaire.