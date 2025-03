Le Port : What’s Up Dock revient au Kabardock pour une 11e édition afro

Le Kabardock accueillera le vendredi 21 mars 2025, la 11e édition de la What’s Up Dock ?, une soirée placée sous le signe de la culture afro. Orchestrée par le Sauvage Sound System, cette édition réunira des DJs de renom et des artistes plasticiens pour une nuit de groove et de performances en direct. (Photo : www.imazpress.com)

La programmation musicale s’annonce riche avec en tête d’affiche King Doudou. Le producteur lyonnais, connu pour avoir composé les premiers titres de PNL et Freeze Corleone, s’est également illustré aux côtés de figures du reggaeton, du dancehall et du baile funk comme Bad Gyal ou J Balvin.

Ce sera la première fois qu’il se produira à La Réunion. La Dame, DJ et productrice belge, sera également présente. Résidente de Kiosk Radio à Bruxelles et de Radio Meuh, elle est connue pour ses sets inspirés des rythmes du monde entier.

Elle a collaboré avec plusieurs labels internationaux comme Blanc Manioc et Wonderwheel Recording. Le line-up sera complété par des artistes locaux issus de collectifs musicaux emblématiques de l’île.

- Des performances artistiques en direct -

Agnesca et Messkla du Beat Club, ainsi que Sleepy Tamashi et Mapala de la team So Watts, assureront une ambiance rythmée tout au long de la soirée.

En parallèle des performances musicales, la soirée mettra à l’honneur les arts visuels avec une série de performances live.

Les plasticiens Kid Kreol & Boogie seront accompagnés d’Emma Di Orio, Clément Striano et Juliette Dennemont pour une création artistique en temps réel.

- Un rendez-vous ancré dans l’histoire du Kabardock -

L’événement, imaginé il y a plus de dix ans par Karl Hungus, Betnwaar et le Kabardock, s’inscrit dans la tradition des soirées What’s Up Dock ?, mêlant musique et art dans un esprit de partage culturel.

Les portes ouvriront à 19h, avec un début de concert prévu à 19h30.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com