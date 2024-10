Le Tampon : 300.000 visiteurs pour les Florilèges

Du 11 au 20 octobre 2024, le Tampon a fêté la 40ème édition des Florilèges avec des artistes français.es et réunionnais.es comme Tayc, Dadju, Franglish ou encore Léa Churros et Mikl qui ont "enflammé la grande scène" selon le communiqué de la commune. Cet évènement a accueilli près de 300.000 visiteurs sur 10 jours. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: ville du Tampon )

Cette année, le meilleur ouvrier de France 2023, Dylan Decamp et Oriana Mazet de la société Aglaé ont été les chefs d'orchestre du spectacle floral et bioluminescent visible dans le Parc Jean de Cambiaire. Mur végétal, bouquets de fleurs géants, cascades de fleurs, arches florales, fleurs suspendues et ateliers floraux étaient au rendez-vous, mettant en avant une production locale et un savoir-faire exceptionnel pour émerveiller les visiteurs de jour comme de nuit.

Les 10 soirées de cet évènement ont regroupé des artistes de renommée internationale mais aussi de l’océan indien avec Dadju, Tayc, Gilbert Montagné, Joé Dwèt Filé, Franglish et Jean-Baptiste Guégan. La 40ième édition s'est par la suite clôturée par un spectacle de drone époustouflant conduit par un prestataire local, la maison Bangui, mêlant une fois de plus fleurs et lumières, innovation et modernité.

Le maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon et le Conseil Municipal, adressent leurs sincères remerciements à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais qui ont fait vivre ces Florilèges, mais aussi aux forces de l'ordre et à la sécurité civile et privée, aux exposants, aux forains, à l'Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion (UHPR), à la chambre d'agriculture, à la chambre des métiers et de l'artisanat, aux étudiants de la Maison Familiale Rurale (MFR), aux sponsors, aux prestataires, aux artistes et sans oublier les agents communaux qui œuvrent depuis des mois à la réussite du plus grand festival des fleurs de l'océan indien.

Les Florilèges 2024 en quelques chiffres :

- 10 jours de manifestation

- Trois sites : le parc Jean de Cambiaire, la zone commerciale, la zone foraine de la SIDR 400

- 500 forains, exposants et partenaires

- Plus de 550 agents communaux mobilisés