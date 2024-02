Plaine-des-Cafres : un Salon d'été pour la maison et le jardin

Du 2 et 3 mars et ensuite du 9 au 10 mars 2024, la commune du Tampon organise son salon d'été maison et jardin aux grands kiosques de la Plaine-des-Cafres. Au programme de cette neuvième édition : des conférences, animations et ateliers sont dédiés aux petits comme aux grands. L'entrée est gratuite (Photo : www.imazpress.com)

Le deux premiers week-end du mois de mars, la ville du Tampon organise sa neuvième édition du salon d'été maison et jardin. L'évènement est gratuit de 10h00 à 18h00 et se situe aux grands kiosques de la Plaine des Cafres.

Au programme de cet évènement :

L'ouverture de ce salon débutera le samedi 2 mars à partir de 10h00. Tout au long de ce deux week-ends, différents ateliers seront mis en place comme celui de l'atelier paillage organisée par Gilles Poiny Toplan et sa compagne Mireille de 10h00 à 12h00 ainsi que de 13h15 à 16h45 sur les quatre jours.

Les visiteurs pourront travailler des matières comme des fibres naturels de banane, vacoa, coco et latanier et même ramener leur propre chaise à pailler. À la suite de l'atelier, chaque participant pourra glisser leur noms et coordonnées dans l'urne pour remporter un tabouret paillé par Gilles Poiny Toplan. Le tirage au sort se fera le 20 mars 2024.

Tout au long de l'évènement un atelier de poterie sera mis en place le matin de 10h à 11h, puis l'après-midi de 13h45 à 16h45. Il en va de même pour les ateliers marmailles avec du maquillage et macramé toute la journée, ainsi que l'atelier pilon sur les deux week-ends.

Une déambulation de la fanfare est prévue tout au long des week-ends et de la restauration sucré et salé sera disponible sur place.

- Des showcases d'artistes –

Le 2 mars, l'artiste Algéric sera en show case à partir de 15h00. Toujours à la même heure le lendemain, l'artiste Missty se produira sur scène le 3 mars 2024.

Le week-end du 9 mars, un showcase de l'artiste local Kent1 est prévu à 15h00 et à la même heure jusqu'à 15h45, Claude Maraudon tiendra une conférence sur les plantes aux vertus médicinales.

Le dimanche 10 mars, l'évènement se clôturera avec la performance du chanteur mauricien Olivier Brique.