Le Tampon : pose de première pierre de la Résidence Georges Aimé pour séniors

Ce mercredi 11 septembre 2024, a eu lieu la pose de première pierre de la Résidence Georges Aimé au Tampon. Exclusivement réservée aux seniors, cette résidence située au 276 rue Marius et Ary Leblond au Tampon, comportera à terme 60 logements allant du T2 au T4 et 2 commerces. Une construction qui fait suite à une forte demande de logement de la population. Portée par la SIDR avec le soutient du groupe CDC Habitat, cette opération s'inscrit dans un vaste programme de construction sur le Tampon de 5.000 logements, dont 1.000 consacrés à la troisième jeunesse, afin de prévoir des lieux de vie adaptés à la perte d’autonomie et à la vulnérabilité des aînés. (Photo : ville du Tampon)