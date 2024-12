Le Tampon : un appel lancé aux forains et artisans pour mettre en avant leur production

Ce jeudi 5 décembre 2024, la ville du Tampon a lancé un appel à candidature pour les producteurs, artisans, forains qui souhaitent vendre leur production. Candidatez dès maintenant et faites découvrir vos produits sur le domaine public. Nous publions ci-dessous le communiqué du Tampon (Photo : www.imazpress.com)

Mise à disposition d'emplacements sur le domaine public pour la vente de fleurs diverses et plantes vertes.

7 emplacements sur le territoire du Tampon sont disponibles :

- Route du 23ème km : 1 emplacement face à l’églisE

- Rue du Général de Gaulle : 4 emplacements

- SIDR des 400 : 2 emplacements

Caractéristiques de la convention d'occupation :

Période : les 23 et 24 décembre 2024 et 30 et 31 décembre 2024

Montant de la redevance : 5 euros / mois / m² .

Surface maximale par emplacement : 9 m².

Attention particulière attachée au respect les lieux et au ramassage des déchets.

Chapiteau non fourni.

Remise du dossier complet comprenant :

- Courrier de demande d'emplacement.

- Copie de la pièce d'identité.

- Copie du justificatif d'adresse de moins de trois mois.

- Justificatif d'inscription au registre légal en vigueur : Registre national des entreprises

- Attestation d'assurance en Responsabilité Civile 2024/2025.

- Copie de la carte de marchand ambulante (si nécessaire).

- Justificatif de régularité vis-à-vis des obligations réglementaires en vigueur pour l'activité exercée.

- Etat des paiements de redevances au titre des précédentes manifestations communales avec la mention "à jour".

Les dossiers de candidature doivent être par courriel aux adresses suivantes : odp.candidature@mairie-tampon.fr

Ou remis contre récépissé au plus tard le vendredi 13 décembre 2024 à 12h00, au Service Développement du Territoire et Animation Economique, à l'adresse suivante :

14 rue du Général Bigeard - 97430 Le Tampon

Contact : 0262 57 86 63