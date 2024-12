Le Territoire de l'ouest présente l'espace sportif et culturel de l'Écosite Phaonce

Ce mercredi 17 décembre 2024, le président du Territoire de l'ouest, Emmanuel Seraphin, ainsi que son équipe ont dévoilé l’aménagement du futur espace sportif et culturel de la ZAC Ecocité Phaonce. Ce lieu a été présenté à de nombreuses associations, de même qu'à l'économie sociale et solidaire du bassin de vie de Saint-Paul centre. Les travaux sont prévus pour 2025 avec un objectif de terminer d'ici 2027. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : TCO)

Cet aménagement est la première étape de la construction du premier quartier de l’Ecocité Phaonce. Il sera le lien entre le quartier actuel et les futurs espaces de vie :

- Un espace sportif : poste de bicross, skateparck, un pumptrack, etc.

- Un espace culturel : salle d’exposition, atelier d’artiste, restaurant avec terrasse

- "Karolib" : un lieu d’expérimentation agricole, dédié à l’économie sociale et solidaire



L’objectif est d’associer les riverains et futurs usagers du site à sa réalisation, afin que tous se l’approprient.