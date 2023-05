Les élu.es EELV et l'affaire du square Labourdonnais

Le Conseil Régional, autorité de gestion des fonds européens, vient d’annoncer en commission permanente, la suspension du financement du projet dionysien d’aménagement du square Labourdonnais, 90% du coût estimé du projet sont en effet apportés par l’Europe. Cette décision est prise, selon la Région, "dans l’attente de précisions sur la question controversée du déboulonnage et du déplacement de la statue de Mahé de Labourdonnais." (Photo : EELV)

Clarifions les choses. Il s’agit d’abord d’un projet d’aménagement urbain avec une réhabilitation du site dans le cadre de la politique écologiste que mène la Ville : les arbres sont conservés, d’autres seront plantés ainsi que des bosquets et des massifs de couvre-sols afin de donner un effet de canopée urbaine. Il y aura des espaces scéniques, une installation artistique, un bassin miroir, un nouveau mobilier urbain, une fontaine, un rond de moringue, etc.

Ce projet, déjà approuvé en conseil municipal, entre dans le projet global que nous portons avec la Maire, de rendre notre ville moins minérale et plus verte. C’est pourquoi nous nous interrogeons sur la décision de la Région qui n’en retient que le transfert de la statue de Mahé de Labourdonnais dans un autre lieu.

Que s’en émeuvent des nostalgiques de l’époque où cette place symbolisait le pouvoir colonial avec cette statue du "commandeur" en surplomb, on le comprend mais que la majorité régionale suive cette posture et suspende le financement d’un projet d’aménagement au prétexte qu’il suppose ce transfert, est plus surprenant.



Pour la ville de Saint-Denis, il s’agit d’un acte politique qui entre en résonance avec un autre acte politique fort porté par la ville, la réalisation de la fresque littéraire Les Marrons qui orne désormais les murs du boulevard sud et fait connaître à tous le premier roman réunionnais.

Nous encourageons l’ensemble des villes réunionnaises à donner une place aux différents aspects trop souvent méconnus, voire occultés de notre histoire. Le transfert de la statue est approuvé par l’Etat et ne relève pas de toute façon du projet qui sollicite le financement européen. Il n’y a donc pas lieu de chercher à en faire une polémique politique, c’est un non sujet.

Julie Lallemand et Jean-Pierre Marchau,

élu.e.s Europe Écologie Les Verts de Saint-Denis