Les quartiers de Saint-Paul en fête pour le 20 décembre

Pour la fête du 20 décembre, la ville de Saint-Paul décide de présenter la programmation qui aura lieu dans différents quartiers de la commune : Étang Saint-Paul, Bellemène, Bois-de-Nèfles, Éperon, Carosse et la Saline. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Paul)

Au programme :

Le jeudi 19 décembre 2024 à partir de 14h00 :

- Au parking de la salle polyvalente de l'Éperon -

- Loisir créatif autour du 20 désanm

-Atelier tressage

-Atelier tapis mendiant

-Atelier fabrication kaz kreal

- Balade charrette bœuf

-Exposition objet lontan

-Démonstration moulin mais

-Jeux lontan course goni

-Dégustation jus tamarin, café grillé, gâteau patate, gâteau manioc, riz chauffé

À 17h00 :

-Défilé show mode

À 17h30 :

-Bal la poussière

De 19h à 01h : KONSER

-Lame la mer, Afatia, Ti zenfant gado, Percu 974 tribu nenibe, Emmanuelle Ivara, Secteur 410, Team reunir danse, Kafrine couture de ragasi danse, Heritaz maloya.

- Au cimetière des esclaves -

Le vendredi 20 décembre 2024 à 10h15 :

-Dépôt de gerbe sur la tombe de Delphine Helod accompagné de la violoncelliste Stéphanie Aho

À 10h30 :

-Démonstration des moringueurs de Comodo, et de l'école municipale de musique section percussion et chorale

À 11h30 : Prestation artistique de Oyri's

À 11h45 : Prestation maloya du collectif Dann'kan

À partir de 10h00 : live painting par Yannick Peria

- Au parking de l'étang de Saint-Paul "case Jimmy"-

À partir de 14h00 :

-Inauguration ambiance maloys "initiation moring"

-Tressage cheveux

-Confection tambour malbar

-Dégustation jus de canne, riz sofé ek gato lontan

-Tapis mendiants, rosace

-Exposition

-"Symetier zeslav" et "Le Maronnage et Furcy" dans le Case, Ron kozé "kabaré ek maloya"

À 15h00 :

-Conférence "La liberté assassinée" de Patrice Pongérard

À 16h10: Spektak " Pies teat Fer &" de Eric Isanna

À 17h15 : Ron Moring avec l'association Bourant

De 18h à minuit : Konser tribu nenibe, Sun jam, Ti zenfant gado, Zantak, Ti moris et Natty dread

- Au boulodrome de Bois-de-Nèfles, Saint-Paul -

À partir de 14h30 :

-Défilé depuis le boulodrome direction rue de l'église, retour par la rue Evariste de Parny

De 16h30 à 17h00 :

-Village kréol animée par Gilles Malet, Accueil avec l'association Grand Pat' (échasses), l'association Tambour Réunion et les Moringueurs de l'Ouest

-Dégustation riz chauffé, jus lontan ek gâteaux lontan

-Exposition couture club vive la joie

-Party mix maloya

-Initiation moring ek tambouriers

-Course goni et course la roue

-Concours mangeur de boudin

De 17h à minuit :

- Konsèr ek spéktak club vise la joie et lecture zistoir lontan avec Tikok vellaye, Fankassim, Wendy, Pan, Vibration moulin mais, Megazik, Patrick Gado et Etincelle maloya.

- Au boulodrome de Bellemène -

Dès 9h00 :

-Début du tournoi de football (prévu sur toute la journée)

À partir de 9h30 :

-Défilé de la charrette à bœufs accompagné de tambours (départ sur le parking de l'église)

De 10h30 à 14h :

-Dégustation de spécialités créoles

-Initiation au maloya

-Atelier de fabrication de shakers musicaux

-Jeux traditionnels (mok, course en sac goni, etc.)

-Concours du mangeur de boudin

De 14h à 01h :

-Konsèr racine melody avec Bof and co, Ban makwale, Sens unik, Ascf, Sega el et Kaf malbar

- Au parking de l'école Anne Maire Soupapoulle à la Ravine Daniel -

Dès 9h00 :

-Début du tournoi de football Scène ouverte

-Exposition broderie couture, fait main, objet lontan Dégustation, vente de gäteaux et boissons

De 13h à 01h :

-Konsèr ek spéktak club celimene avec Troussail family, War domain, Cuivre coche mahot, Mizer kaf, Lumière, Maloyer ashley, Lartin michel nicaise, Patrice, Sophie ligdamis, David Lolisin, Ker dalon, Ayone/jean's, Zion alpha, Zamevi, Del'eritaz, Badsam, Secteur 410 et Kaf malbar.

- Au parking de l’école élémentaire Carosse -

Des 14h00 :

-Ouverture des stands

-Jeux lontan

-Dégustation, gâteaux, racines et jus lontan, riz chauffé

-Atelier fond ker et écriture

-Scène ouverte

À 17h :

-Défilé charrette boeuf

De 16h à 01h: Konser ek spéktak etincel maloya avec Famy gado, Fombe Maloya, Heritaz maloya, Akisasa, El diablo, Secteur 410 et Destin maloya