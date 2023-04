Le partenariat entre Le Port, TCO et Action Logement sort de terre

Ce mercredi 5 avril 2023, Olivier Hoarau, maire du Port, et les élus du conseil municipal ont accueilli Philippe Lengrand, vice-président du Groupe Action Logement, et Valérie Lenormand, directrice générale de la SHLMR, dans le cadre d’une visite de terrain des opérations financées par Action Logement. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port (Photo : Le Port)

Action Logement s’engage auprès de la Ville à financer le développement immobilier du centre-ville du Port, et à appuyer la Collectivité dans son projet de redynamisation. Ce partenariat s’est concrétisé à travers la signature d’une convention immobilière le 18 décembre 2020, engageant la Commune, le TCO et Action Logement à travers plusieurs projets :

- Opérations Palaos Sumba

25 Logements Locatifs Sociaux (LLS) et 32 Prêts Locatifs Sociaux (PLS)

Début des travaux avril 2023



- Opération Boulboul

25 Logements Locatifs Intermédiaires (LLI)

Livraison des travaux fin 2023



- Campus Paul Vergès

80 logements étudiants et jeunes actifs

Livraison des travaux fin 2023



- Dupleix – Rue Saint-Paul

48 Logements Prêts Locatifs Sociaux (PLS)

Début des travaux en mars 2022



À venir :

- RHI Say Piscine

50 Logements Locatifs Intermédiaires (LLI) et 6 Prêts Sociaux Locations-Accessions (PSLA), 30 logements jeunes actifs

Début des travaux fin 2023



- ZAC Mail de l’Océan – B1

33 Prêts Locatifs Sociaux (PLS)

Début des travaux 2024



- ZAC Mail de l’Océan – C3

15 RPA (Résidences Privées pour Aînées) intermédiaires et 19 PLS (Prêts Locatifs Sociaux) Début des travaux en 2024.



La politique d’habitat de la Ville du Port a pour objectif d’inverser une proportion du logement social trop majoritaire, en proposant de nouveaux logements - de type intermédiaires ou en accession - pourattirer de nouveaux résidents. Les nombreux salariés qui travaillent quotidiennement au Port sont particulièrement ciblés.

La commune souhaite également proposer une nouvelle offre pour les publics spécifiques, comme les étudiants et jeunes actifs, ou les personnes âgées, qui ont tant de mal à trouver des logements adaptés à leurs besoins et à leur parcours résidentiel.

Cette volonté s’applique particulièrement au centre-ville, où les enjeux de diversification, de mixité sociale, et de redynamisation sont prioritaires. Pour ce faire, la Commune s’appuie notamment sur la ZAC du Mail de l’Océan, où sera prochainement implantée la résidence Maputo. Cette concession d’aménagement doit accueillir de nouveaux logements qui contribueront à transformer l’image du cœur de ville.

- Pose de la première pierre de la résidence Maputo -

Les élus de la Ville du Port et les représentants d’Action Logement ont procédé, lors de cette visite, à la pose de la 1ère pierre de l’opération Maputo.

L’opération Maputo s’inscrit dans la politique de diversification de l’habitat portée par la Ville. Elle se situe au sein de la ZAC du Mail de l’Océan, à l’angle de l’avenue Chagos et de la rue de Lyon. La résidence Maputo comportera 25 Logements Locatifs Intermédiaires (10 T2, 12 T3, 3 T4) construits par la SHLMR.

La durée prévisionnelle des travaux est de 20 mois. L’achèvement des travaux ainsi que le mise en location sont prévus fin 2024.

Montant de l’opération : 6 142 506,31€ TTC soit



- Prêt Action Logement Service : 2 457 002,52€

- Prêt CDC : 3 439 804,00€

- Fonds propres : 245 700,25 €

Pour rappel, Le Port est l’une des quatre villes réunionnaises sélectionnées en 2017 pour porter le dispositif Action Cœur de Ville. Ce dispositif de revitalisation des centres-villes a permis d’initier une vraie dynamique en lien avec de nombreux partenaires selon des axes prioritaires tels que la rénovation de l’habitat, le passage aux modes doux ou encore l’attractivité commerciale.