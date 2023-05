Mobilité : 1700 bornes de recharge de véhicules électriques installées sur toute l'île

Le Sidélec présentait ce mercredi 17 mai 2023 un schéma départemental de recharge de véhicules électriques avec en ligne de mire l'installation de 1700 bornes de recharge de véhicules électriques à l'horizon 2028. Pour rappel, l'Union Européenne a voté l'interdiction des moteurs thermiques d'ici 2035. En ce sens, le schéma porté par le Sidélec vise à accompagner la transition énergétique et la décarbonation du secteur des transports pour "diminuer l’impact environnemental, améliorer la qualité de l’air et lutter contre le changement climatique". Plus d'informations à venir.