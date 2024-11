Saint-Denis : une opération de sécurité menée dans le bas du centre-ville

Ce jeudi 7 novembre 2024, une opération de sécurité est menée dans le bas du centre-ville de Saint-Denis par la police nationale. Les équipes de police, divisées en deux groupes : une au niveau de la place Paul Vergès et l'autre au niveau de l'îlot Saint-Jacques sont parties à la rencontre des commerçants. L'occasion de recueillir le témoignage des marchands sur l'efficacité des opérations ainsi que sur l'arrêté pris sur l'interdiction de consommation de boissons alcoolisées dans le secteur (Photo : cn/www.imazpress.com)

C'est sur la place Paul Vergès du centre-ville de Saint-Denis, que plus d'une vingtaine de policiers en uniforme s'apprête à mener des opérations de contrôle de la sécurité auprès des commerçants. Divisés en quatre équipes, chacun se répartit entre le bas de la rue Maréchal Leclerc jusqu'à Saint-Jacques pour relever l'état d'esprit des vendeurs.

Une présence qui rassure les commerçants du secteur : "tous les jours j'ai droit au passage des policiers qui viennent m'expliquer ce qu'il se passe à l'extérieur, alors ça va je ne me pose plus trop de questions". Anne-Gaëlle Boyer, vendeuse chez Manga no sekai avoue "je travaille souvent seule au magasin, alors j'ai parfois certaines appréhensions mais maintenant je me sens plus sereine".

"Cette crainte elle arrivait surtout en hiver austral à la tombée de la nuit, avec peu d'éclairage…et une fréquentation qui laissait à désirer. Par exemple, ça m'est arrivé de retrouver des bouteilles d'alcool juste devant ma vitrine et des verres cassés, mais en général c'est plus des bagarres entre personnes que je vois", raconte cette dernière.

- Une présence policière quotidienne -

Clément Robert, major de police, référent sécurité du quotidien à Saint-Denis, rassure : "on ne parle pas de recrudescence de la violence mais par contre les actes d'incivilités sont existants, on ne peut pas le nier. Donc la présence de policier est à titre préventif".

Pour cela, la police multiplie ses actions : "la particularité de cette opération est qu'elle se fait en partenariat avec la ville de police municipale de Saint-Denis, l'idée est de mettre en place une patrouille pédestre sur l'ensemble du secteur du bas". Il rappelle néanmoins que "les patrouilles en centre-ville sont quotidiennes. En général ce sont les motos 125 qui sont constamment présentes et quant aux pédestres, l'équipe n'est présente que le mercredi et le samedi lors des fortes affluences".

"Ce contrôle permanent de l'agent municipal est en lien direct avec notre centre de commandement, ce qui permet une réaction immédiate par rapport à un fait constaté. C'était le cas d'halloween où tous les faits constatés immédiatement aboutissent à l'interpellation de l'auteur. On voit donc le lien entre la vidéoprotection et l'acte de police sur le terrain", souligne le major de police.

- Des actions qui ne datent pas d'hier -

"Cette action s'inscrit dans le travail d'un groupe partenariat officiel (GPO) en association avec la ville de Saint-Denis. Ça fait plus d'un an qu'on a été saisi par les commerçants du bas de la rue Maréchal Leclerc par des problèmes d'insécurité et que les contrôles se sont intensifiés", précise Patrice Fabre référent sécurité du quotidien de la ville de Saint-Denis.

"Aujourd'hui cette action vient en complément de l'arrêté municipal qui vise à lutter contre certaines dérives dues à la consommation d'alcool et notamment éviter les bris de verre sur la place Paul Vergès qui est une place piétonne très commerçante". Un arrêté temporaire qui a été pris dès le mois d'octobre.

