Participez au casting de miss Plaine-des-Cafres

Le casting de l'édition 2014 de miss Plaine-des-Cafres aura lieu ce samedi 11 novembre à la salle des fêtes du 23ème Km à partir de 14 heures. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous. (Photo d'illustration mairie du Tampon)

Miss Plaine-Des-Cafres c'est bientôt ! Vous souhaitez y participer ?

Inscrivez-vous au casting qui aura lieu le samedi 11 novembre à la salle des fêtes du 23ème Km à 14h00

Informations & Inscription:

rachelle.lespine@mairie-tampon.fr ou 0693 94 60 33

Election: Le 04 janvier 2024 dans le cadre des festivités de Miel-Vert

Critères:

- Résider à La Plaine-Des-Cafres (97418) depuis plus d'un an (sous risque de disqualification)

- Etre âgées de 1§ ans (au moins à la date de l'élection), âge limite de 25 ans

- Mesurer 1,60m minimum sans talons

- Les candidates ne doivent pas être maman et être disponibles les mercredis et/ou samedis