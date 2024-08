La Civis oeuvre pour l'insertion professionnelle

Depuis 2010, la Civis a déployé un outil appelé Plie (Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi ) destiné à la lutte contre le chômage et se fixe pour mission de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes en difficultés d’insertion en assurant sur son territoire la mise en œuvre de parcours individualisés. Nous publions le post ci-dessous.

À l'heure actuelle se sont près de 4.495 personnes qui se sont fait accompagner par cet outil d'insertion professionnel.

Le Plie a pour mission principale l'insertion professionnelle, il s’engage à proposer des parcours individualisés selon les profils des adhérents qui se déclinent en plusieurs étapes telles que les stages, l’immersion, les visites en entreprise, l’intérim et le retour vers l’emploi.

Critères d'éligibilité :

-Résidant sur l’une des communes membres de la CIVIS (Saint-Pierre, Saint-Louis, L'Etang-Salé, Petite-île, Cilaos, Les Avirons)

-Demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois et +)

-Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ARS, ...)

-Jeunes éloignés de l'emploi (16-25 ans)

-Travailleurs handicapés

-Et toute autre personne qui en raison de sa situation particulièrement difficile ne saurait trouver un emploi, par le seul recours aux moyens mis ordinairement à la disposition du public.