Projet de territoire : la Casud souhaite recueillir les avis de ses habitants

Dans le cadre de la mise en place du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) et de son Projet de Territoire, la Communauté d’Agglomération du Sud (Casud) souhaite recueillir avis et propositions de la population et "ainsi conforter son plan d’actions opérationnelles qui sera construit avec la population." (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il est possible pour les habitant.e.s de la Casud de donner leur avis concernant les différents projets mis en place par la communauté d'agglomération.

"Ces éléments de réponse pourraient enrichir le Projet de Territoire et ainsi répondre au mieux à vos attentes pour l'évolution de la Casud" précise la communauté d'agglomération.

Pour ce faire, il suffit, soit de répondre à l'enquête sur les projets déjà en cours de route, soit de proposer ses propres projets.