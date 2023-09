Reconversion professionnelle : une semaine pour sauter le pas

Du 25 au 29 septembre 2023, a lieu la semaine de la reconversion professionnelle organisée par La Cité des Métiers en partenariat avec Retravailler Océan Indien au Campus Pro de Saint-Pierre. Voici le communiqué de la Cité des Métiers (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Depuis quelques années, on observe une augmentation significative de l’intérêt de la population pour la reconversion professionnelle à La Réunion. Selon les données de Retravailler Océan Indien, les chiffres pour les deux premiers trimestres 2023 indiquent une tendance à la hausse par rapport à l'année précédente : 878 personnes ont sollicité le service du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) en 2023 contre 1.387 pour l’année 2022 complète. Pour la même période, 510 personnes ont été accompagnés dans la réalisation de leur projet pour le premier semestre 2023 contre 476 en 2022.

Le monde du travail est en constante évolution, les perturbations économiques et sociales, ainsi que les réflexions majeures sur la manière dont les individus abordent leurs carrières sont autant de facteurs qui favorisent cet intérêt grandissant.

Et si la 2e édition de la Semaine de la Reconversion Professionnelle représente l’élan qu’il vous faut pour sauter le pas ?

- Le programme -

La Semaine de la Reconversion professionnelle est un événement dédié à informer et à assister les individus qui souhaitent changer de métier, évoluer professionnellement ou se reconvertir. Afin de guider les participants dans leur parcours de réorientation ou d’évolution de carrière, le programme de la semaine comprend 3 étapes : 1 – Surmonter le défi émotionnel, 2 – Explorer des opportunités viables de reconversion, 3 – Se renseigner sur les dispositifs et aides offerts.

ÉTAPE 1 - Surmonter le défi émotionnel : Cette première étape indispensable aborde les peurs, incertitudes et remises en question liées au changement de carrière. Au menu : des ateliers et conférences de développement personnel où des outils concrets et des témoignages inspirants sont proposés pour aider les participants à trouver leur voie.

ÉTAPE 2 - Explorer des opportunités viables de reconversion : Se reconvertir oui, mais dans quel domaine ? Cette étape se penche sur l'exploration des opportunités de reconversion professionnelle dans des domaines en tension à La Réunion : l’immobilier en partenariat avec MAXImmo et le BTP en partenariat avec le FRBTP et Soltech, par le biais de "Rallyes des métiers" et d’un "Job dating".

ÉTAPE 3 - Se renseigner sur les dispositifs et aides offerts : Étape souvent omise, le "Forum Sunset de la reconversion professionnelle" guide les participants à travers les démarches et ressources disponibles des structures locales pour faciliter leur transition professionnelle. Il se tient le jeudi soir de 16h à 19h, afin de permettre aux personnes travaillant la journée de s’y rendre. Des webinaires sont également organisés afin de découvrir l’accompagnement par le biais du mentorat et les différentes stratégies et étapes.

De plus, lors de cette semaine aura lieu le rendez-vous annuel des professionnels du CEP à La Réunion : le "Séminaire Pro du Conseil en Évolution professionnelle". L’occasion idéale de faire le bilan de l’année et d’assister à des conférences et des ateliers qui traiteront de la reconversion professionnelle.

En résumé la Semaine de la Reconversion Professionnelle est un événement incontournable entièrement gratuit pour tous ceux qui cherchent à donner un nouvel élan à leur carrière. Venez découvrir les possibilités qui s'offrent à vous et préparez-vous à sauter le pas vers un avenir professionnel plus épanouissant.