Région Réunion : inauguration de la nouvelle salle de squash à Bras-Panon

Le samedi 23 novembre 2024, la conseillère régionale déléguée aux sports, Patricia Profil, a été présente pour l'inauguration de la nouvelle salle de squash à Bras-Panon. La Région Réunion via les fonds européen de développement régional (FEDER) a financé ce projet avec 1.120.108 millions d'euros, soit 90% du coût total investi. Cette salle permettrait de "désenclaver le bassin est et de rééquilibrer le territorial" selon le post de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Cette nouvelle infrastructure moderne et ambitieuse a pour objectif de désenclaver le bassin est et de rééquilibrer le territorial.

Pour la mandature, l'égalité des chances est primordiale et elle est au cœur de sa politique globale, en vue d’un avenir dynamique et solidaire pour les Réunionnais.e.s.

Patricia profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière sportive explique ceci : “Dans ces courts, les jeunes pourront également s'engager dans une démarche éducative complémentaire à celle de l'école et de la famille. Le sport incarne les valeurs olympiques d'excellence, de respect et d'amitié, qui sont des principes essentiels tant dans le parcours sportif que dans la vie quotidienne, contribuant ainsi à l'éducation citoyenne.”