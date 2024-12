Région Réunion : la séance plénière du comité de suivi des fonds européens organisée

Le mardi 10 décembre 2024, la Région Réunion, le Département, l'État et les représentants de la commission européenne ont composé la séance plénière du comité de suivi des fonds européens. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Au cours de cet événement, un bilan sur la mise en œuvre des fonds européens 2014-2020 ainsi que sur l’avancement des nouveaux programmes européens 2021-2027 a été effectué.

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 2014/2020 était le programme (FEDER) le plus important de France. Appliqué entre 2014 et 2023, il a permis à la collectivité régionale, en tant qu'autorité de gestion, de soutenir plus de 2 000 projets pour un montant total supérieur à 1,6 milliard d'euros.

En 2021, La Réunion a également bénéficié de 340 millions d'euros de REACT EU, pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Grâce à une gestion efficace des services de la collectivité, 100% de la maquette du programme a été atteinte, permettant ainsi de clôturer cette période avec succès.

Les représentants de la commission européenne ont salué la réactivité des services de la Région, autorité de gestion en matière de fonds européens, et la capacité de La Réunion a avoir correctement su s’en servir.

Huguette Bello, présidente de Région : “Avec un recul des engagements financiers de l'État, illustrés notamment par une gestion du fonds de relance sans bilan territorial, nous sommes extrêmement vigilant.e.s pour garantir le maintien des aides européennes pour la cohésion de notre territoire. Ce sujet est au centre des discussions que nous avons avec nos collègues des régions de France et des régions ultrapériphériques.“