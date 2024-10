Région Réunion : lancement du programme Réunion II

Ce mercredi 16 octobre, avait lieu le lancement officiel du programme Réunion II à l’Université de La Réunion. Un projet qui repose sur un programme d'échanges inter-universitaires inspirés du modèle ERASMUS+ en Europe. Les pays partenaires de ce programme sont : La Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, Australie, Maldives, Mozambique, Kenya et Inde. Un programme qui a pour but de renforcer les compétences et qualifications des étudiants et enseignants grâce à des mobilités encadrées. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)