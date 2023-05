Ressources en eau : le département détaille le plan Meren

Ce jeudi 11 mai 2023, à l'occasion de la visite d'Élizabeth Borne à Salazie, la Première Ministre a déclaré que le soutien de l'État concernant ce projet Meren se chiffrait à hauteur de 30 millions d'euros. Au total, ce chantier porté par le département coutera 281 millions d'euros. Il s'agira de revoir les infrastructures de distribution d'eau dans les micros régions de l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué du département relatif à ce projet. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

- Un outil au service du développement du territoire -

Les infrastructures de distribution d’eau constituent, avec les infrastructures de distribution d’énergie et de communication (transport et numérique), l’armature qui sous-tend l’aménagement équilibré, et le développement socio-économique du territoire.

- Un principe de gestion globale des ressources en eau -

L’insularité, les forts contrastes géographiques et hydrologiques de La Réunion renforcent la nécessité d’une gestion globale des ressources en eau comme facteur de sécurisation des différents besoins exprimés (domestiques, agricoles, économiques) et de préservation des milieux aquatiques.

- Un enjeu important d’aménagement hydraulique -

Ce principe suppose le déploiement de réseaux structurants à l’échelle micro-régionale, l’interconnexion des différentes ressources mais également une maitrise qualitative de l’eau distribuée, adaptée aux différents usages.

- Une intervention forte et historique du Département -

Pour soutenir les filières agricoles, et développer la souveraineté alimentaire de l’île : mise en œuvre des grands périmètres irrigués (16 000 ha irrigués soit plus de 40% de la surface agricole utile de l’île, 4000 abonnés)

Pour sécuriser la distribution d’eau domestique : 35% de la production d’eau à destination de la population provient des infrastructures départementales, 14 communes desservies.

Pour gérer durablement les ressources et les milieux aquatiques : gestion globale des ressources et interconnexion des infrastructures.

- Constats sectoriels sur les micro-régions Nord et Est -

La côte au vent bénéficie de ressources en eau abondantes mais révèle (micro-région Est) des indicateurs de développement socio-économique inférieurs aux autres micro-régions de l’île ; n’accueille que très peu de diversification agricole (cultures sous serres notamment) ; concentre un nombre important de coupures de la distribution d’eau potable ; accuse un déficit infrastructurel en matière

hydraulique (aménagements structurants, potabilisation/en cours de rattrapage, etc.).



Le projet Meren, c’est 30 millions de mètres cubes d’eau par an pour le développement socio-économique des micro-régions Nord et Est. 17 millions de mètres cubes d’eau par an, pour contribuer aux enjeux de souveraineté alimentaire. 9 millions de mètres cubes d’eau par an pour sécuriser la distribution d’eau à la population. 4 millions de mètres cubes d’eau par an pour sécuriser et développer les activités économiques.

- Quelques chiffres -