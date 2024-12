L'agence régionale de la biodiversité visite les berges en travaux

Les membres de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) ont pris connaissance du projet d’aménagement des berges de la rivière des Galets (RDG) lors d’une visite au Port le jeudi 5 décembre 2024 en présence du maire Olivier Hoarau. L' agence régionale de la biodiversité (ARB), mise en place en 2023, a également tenu son conseil d'administration externalisé au Port. L’occasion d’échanger avec la collectivité sur les actions menées. La ville du Port est engagée dans une approche intégrée de développement urbain durable. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Port)

Les travaux sur les berges de la RDG, soit six hectares, "une performance d’aménagement réalisée par le service environnement de la ville" faisait ressortir le maire, s’inscrivent dans le cadre du projet Fil vert.

Il vise à créer une connexion à travers un parcours de promenade convivial, boisé et sécurisé entre huit sites identifiés depuis les berges de la rivière des Galets au littoral nord. Les travaux comprennent la création d'un cheminement le long des berges de la rivière des Galets avec piste piétonne et cyclable, une piste de trail et l’aménagement des espaces verts des entrées des berges, entre autres.

Pas moins de 10 000 arbres ont été plantés sur place dans le cadre du programme un million d’arbres. 300 arbres transplantés du Port et d’ailleurs verdissent aussi les berges. Cette visite a d’ailleurs permis de valoriser ces opérations de transplantation pour lesquelles les agents de la ville ont développé une grande technicité et un véritable savoir-faire.