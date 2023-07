Run Ball : des stars du ballon sur le terrain du Port

Le Run Ball, événement majeur de basketball à La Réunion, fait son grand retour ce lundi 3 juillet 2023 après sept ans d’absence. Pendant une semaine, les jeunes joueurs et entraîneurs de l’île vont participer à un camp d’entraînement avant la grande soirée de gala le samedi 8 juillet au gymnase Cotur du Port. (Photo Basket photo d'illustration RB imazpress)

Depuis 2016, les sportifs et adeptes de basketball attendaient une nouvelle édition du Run Ball. Cette année, l’événement revient en force et affiche complet.

- 270 jeunes au camp d’entraînement -

Organisé par la ligue réunionnaise de basketball, l'événement se déroule en deux temps. Le premier, une semaine de camp d’entraînement avec les jeunes.



Pendant 5 jours, des navettes vont récupérer les enfants âgés de 10 à 15 ans, membres de clubs de toute l’île, pour les emmener au Port. Au programme de la journée, entraînements mais aussi échanges avec des entraîneurs de haut niveau de 9h à 16h30.



Et la proposition de la ligue a fait son effet puisque 270 enfants se sont inscrits contre 120 prévus initialement. Sept entraîneurs de haut niveau et une soixantaine d’entraîneurs réunionnais seront également au rendez-vous.



En même temps que le camp, des visites sont organisées dans plusieurs établissements scolaires sur toute l’île indique Johan Guillou, président de la ligue de basket-ball.



"C’est un moment extrêmement important pour le basket à La Reunion. Sur une semaine on a la formation des jeunes, des entraîneurs, des stagiaires en BPJEPS basket et même d’une douzaine d’enfants de l’école de basket de Mamoudzou à Mayotte qui seront en déplacement spécialement pour intégrer le camp" exprime-t-il.

⁃ Une soirée de gala, deux matchs -

"Cerise sur le gâteau, deux matchs de gala avec pour la première fois les garçons mais aussi les filles sur le terrain" lance Johan Guillou.



Cette soirée sera l’occasion de retrouver des kreopolitains et kreopolitaines sur le parquet réunionnais mais aussi de voir des joueurs et joueuses internationaux passés par la NBA. "Ce n’est pas tous les jours que le public réunionnais peut voir ça" affirme l’organisateur.



En plus des joueurs, l’entraîneur adjoint de l’équipe de France, Laurent Foirest sera invité d’honneur aux côtés de deux entraîneurs adjoints des équipes jeunes. Des arbitres de haut niveau qui interviennent en championnat de France professionnel seront également sur le terrain et formeront par la même occasion des arbitres de l’île.



"On pourra voir ce qu’est un coaching de haut niveau et un arbitrage de haut niveau" promet Yohan Guillou. Les entraîneurs réunionnais auront toute leur place à prendre en étant nommés entraîneurs adjoints pour la préparation des matchs.



Il y aura match mais show artistique avec de la danse et des effets vidéos et lumières. "C’est la première fois durant le match de gala qu’on va faire un show comme on va le faire" affirme le président de la ligue qui n’a pas voulu en dévoiler davantage.



Les filles s'affronteront dès 18h le samedi 8 juillet, les garçons à 20h45.

- Du beau monde à un an des Jeux Olympiques -

Comme pour les éditions précédentes, les stars de basket seront réunies. "À un an des jeux olympiques, le Run ball est l’occasion d’avoir des internationaux à La Réunion avant l’année olympique" développe le président de la ligue.



Pour les parrains de l’événement, on retrouvera Vincent Poirier et Petr Cornelie, deux internationaux français passés par la NBA et aujourd’hui champion d’Europe jouant à Madrid.



Pour les marraines, Sandrine Gruda, l’une des meilleures joueuses de l’équipe de France, passée par la NBA, et parmi les cinq meilleures joueuses européenne sur la dernière compétition internationale a été sollicitée. Elle est actuellement licenciée à l’ASVEL Lyon, le club de Tony Parker et est championne de France et d’Europe. Nwal-Endéné Miyem sera la deuxième marraine de l’événement. Cette joueuse détient le record de sélections en équipe de France et joue actuellement à Bourges.

Certes un événement tel que le Run Ball demande beaucoup de travail, d’organisation et a un coût pour la ligue de basket-ball mais l’organisation ne regrette pas son retour.



"Je crois qu’il n’y a pas de prix quand on fait ça pour des enfants qui n’ont pas l’opportunité de quitter La Réunion et voir tout ça ailleurs" conclut le président.

