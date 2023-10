Saint-Anne : remise du trophée des agricultrices

Le dimanche 15 octobre 2023, la conseillère régionale Evelyne Corbiere était à Saint-Anne pour remettre le "Trophée des Agricultrices" organisé par l’association Affect dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme Rurale. Nous publions le communiqué e la Région ci-dessous (photos : conseil régional)

"Je suis venue rendre hommage aux femmes agricultrices réunionnaises. Ces femmes longtemps sans statut, travaillant encore parfois sans reconnaissance alors qu’elles sont des actrices précieuses de notre monde agricole. Des femmes courageuses et déterminées, multitâches, qui portent souvent sur leur épaule l’exploitation agricole. Des femmes remarquables, piliers de nos communautés rurales qui contribuent à la richesse et à l'économie de notre territoire. C’est donc une évidence pour la Région, que je représente aujourd’hui, de soutenir ce projet de trophées aux femmes agricultrices, aux côtés de la Mairie de Saint-Benoît et de l’Association AFECT. Il s’agit de mettre en valeur leurs efforts et leur savoir-faire. Pour la première édition de ce concours, 9 agricultrices ont participé. 3 seront retenues sur les critères suivants : leur engagement, leurs initiatives éco-responsables et leur savoir-faire. Mais, au-delà des lauréates, il est évident que vous êtes toutes de véritables héroïnes de notre temps. Vous savez faire face aux défis. Aux côtés des agriculteurs, vous illustrez le rôle de millions de femmes qui œuvrent, à travers le monde, souvent 7 jours sur 7, pour assurer la sécurité alimentaire. Les femmes apportent de nouvelles compétences. Une vision différente quant à la conduite des exploitations. Elles proposent une diversification des activités : vente en circuits courts, transformation des produits, hébergements touristiques, activités de loisirs" - Evelyne Corbiere