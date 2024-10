Saint-Benoît : réunion entre la mairie et de Sidélec

Le 30 août 2024, une réunion s'est tenue entre la mairie de Saint-Benoît et le Sidélec Réunion pour discuter de projets clés liés à la transition énergétique et à la modernisation des infrastructures publiques. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Parmi les sujets abordés :

- Transfert de compétences : la mairie envisage de confier l’éclairage public et les bornes de recharge de véhicules électriques au SIDELEC, pour une gestion plus efficace et l’accès à des financements comme le FEDER.

- Bornes de recharge : un plan pour l’installation de 164 points de recharge dans la commune a été discuté, dans une volonté de promouvoir la mobilité durable.

- Modernisation de l'éclairage public et sportif : modernisation de 4 121 points lumineux et rénovation de l’éclairage sportif sur 13 sites pour réduire la consommation d’énergie.

Cette réunion marque un pas important vers une collaboration renforcée entre Saint-Benoît et le SIDELEC pour un avenir plus durable.