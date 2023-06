264 places supplémentaires en crèche et deux nouveaux centres sociaux prévus d'ici 2024

La ville de Saint-Denis et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) poursuivent leur partenariat. 50% des actions prévues dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) signée en 2021 ont été réalisées. D'ici 2024, 264 places supplémentaires en crèche devraient être proposées et deux nouveaux centres sociaux verront le jour. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Denis)

Saint-Denis, Ville fraternelle et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) poursuivent leurs actions ensemble, pour améliorer le confort de vie, des Dionysien.ne.s, au quotidien. Signée en décembre 2021 pour 5 années de mise en œuvre, la Convention Territoriale Globale (CTG) a pour but de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des services en faveur des familles dionysiennes, notamment celles les plus défavorisées, et pour

les plus jeunes afin de garantir l’égalité des chances pour tous. Saint-Denis, capitale ultramarine, est la première Ville à avoir déployé cette convention avec la Caisse d’Allocations Familiales et le premier schéma de la vie sociale à La Réunion.

Cette dernière porte sur 52 actions articulées autour de 7 thématiques :

• Accès aux droits et services

• Petite enfance

• Accompagnement parentalité

• Enfance et jeunesse

• Logement et amélioration du cadre de vie

• Animation de la vie sociale

• Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle

L’an dernier, en 2022, un plan d’action a été établi pour un budget d’environ 2 millions d’euros.

Parmi les 20 actions prioritaires, 10 ont été engagées et cofinancées par la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 300 000 euros. Cette enveloppe

budgétaire a ainsi permis l’accomplissement des projets suivants :

• Étude en vue de la création d’un pôle Petite Enfance au Chaudron,

• Développement des classes passerelles ,

• Prise en compte de la parole des jeunes issus du Conseil des Enfants, Conseil des Jeunes et Conseil de la vie étudiante,

• Accompagnement à l’insertion sociale des jeunes,

• Accentuation du bénévolat avec le pass animation,

• Soutien aux Vacances Éducatives, en Pied d’Immeubles (VEPI),

• Création d’un centre social, au bas de la Rivière et au Chaudron,

• Création de trois espaces de vie sociale,

• Mise en fonctionnement du plan de sauvegarde- La Chaumière phase 1,

• Mise en œuvre et suivi dynamiques et efficaces de la CTG,

Pour l’heure, 50% des actions priorisées ont été lancées et sont en cours de réalisation. Pour 2023, la Ville souhaite travailler dans la continuité

des actions déjà commencées en 2022. Le chef-lieu souhaite cependant accentuer le développement de trois grands axes.

L’accès aux droits

Sujet majeur pour la mandature, la Ville continue de mettre en place des structures et des dispositifs afin de venir en soutien aux Dionysien.ne.s, dans

leur quotidien.

La Ville a lancé la préfiguration de deux nouveaux centres sociaux, l’un au Chaudron, l’autre au Bas de la Rivière. Par ce biais, Saint-Denis poursuit sa démarche d’aller vers ses citoyens et ainsi d’être toujours au plus près. C’est un fait, la précarité est omniprésente sur notre territoire. Or, pour y pallier, il est indispensable que les citoyens, tels qu’ils soient, aient accès au juste droit. (Cf. annexe en page 4)

Dans la volonté d’accompagner les plus démunis, dans leurs démarches, la Ville renforce son dispostif avec un programme de formation à destination

des agents du CCAS, qui vient s’ajouter en plus de l’appui des services civiques et des adultes relais.

Enfin, au-delà des instructeurs au sein des mairies annexes ou du Mobi-Caf et du Droit au Bus qui sillonnent les quartiers, Saint-Denis offre également un

accompagnement tout particulier aux personnes sans-abris, alors accueillies à la Maison de la Fraternité et de l’Inclusion Sociale (MFIS). Par ailleurs, une

permanence Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sera notamment mise en place à la MFIS. En effet, la Caisse d’Allocations Familiales est un soutien

historique pour la Ville de Saint-Denis et lui permet ainsi de continuer d’être force d’innovations sur la citoyenneté.

La petite enfance

Bien que ce ne soit pas un engagement de la mandature, la Ville a augmenté le nombre de places en crèches, alors qu’elle n’avait pour objectif premier que de maintenir le quota présent.

Accompagner dès le plus jeune âge, que ce soit dans la transmission, l’apprentissage ou tout simplement pour le bonheur, la Ville est consciente du besoin, reste à l’écoute de sa population, pour apporter encore plus de soutien, et confort aux familles. A ce jour, la commune est la mieux dotée de l’île en terme de garde d’enfants.

Ainsi, dans le cadre du CTG, entre la réhabilitation de deux établissements ou encore la consolidation du Relais Petite Enfance, Saint-Denis s’est

engagée dans la réalisation de plusieurs actions.

Enfin, un Lieu d’Accueil Enfants / Parents (LAEP) existe déjà dans le quartier du Chaudron. Il offre un espace d’échanges et de rencontres gratuit et anonyme aux familles.

Deux nouveaux établissements sont prévus courant 2023

La case marmailles au Moufia ouvrira ses portes pour 60 enfants dionysiens. Les travaux de la toute première crèche d’entreprise débutent courant du 2e semestre. Ils viendront s’ajouter aux 81 Établissements d’Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) déjà en place sur le territoire, dont 48 micro-crèches et 27 crèches privées. Cela représente 1 895 places en EAJE.

Saint-Denis, ville ambitieuse, tend poursuivre la structuration et le développement d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance car malgré la multiplicité des modes de garde, la demande des familles dionysiennes est toujours aussi importante.

Ce sont notamment 264 places supplémentaires qui devraient être créées d’ici 2024. Une concertation nationale a également été lancée par la ministre

des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées afin de construire un futur Service Public de la Petite Enfance (SPPE). Saint-Denis a été choisie en mars 2023 comme ville d’Outre-Mer pour accueillir la délégation et mener la consultation territoriale, à travers la visite de 10 établissements dionysiens.

Les classes passerelles

Toujours plus proche de ces jeunes citoyens et soucieuse de leur épanouissement, Saint-Denis a ouvert sa 6e classe passerelle. Après Ylang Ylang, la Chaumière, Gisèle Calmy, Les Tulipiers et Primat, c’est à l’école les Jacarandas, bas de la rue Maréchal Leclerc, que la nouvelle classe passerelle

ouvrira ses portes d’ici le mois d’août.

Ce dispositif partenarial associant l’Éducation nationale, la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion et chaque municipalité partenaire consiste à scolariser des enfants, âgés de 2 à 3 ans, ayant des problèmes de socialisation, de langage ou de comportement et qui n’ont ainsi pas, ou peu, fréquenté de structure d’accueil collectif. Pour accompagner l’enfant en douceur, un parent est là en soutien pour l’aider à la vie en collectivité.

Par ce biais, Saint-Denis poursuit son objectif « d’aller vers » et se rapproche de son objectif qui est d’atteindre le nombre de 8 classes passerelles d’ici la fin du mandat. Pour toutes ces actions déployées, la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique et partenariale avec la Ville de Saint-Denis, pour le maintien et le développement des services aux familles. Ainsi, Saint-Denis, Ville fraternelle, avec le CCAS et en partenariat avec la

Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, renforcent leurs actions sur les champs d’intervention partagés, en agissant ensemble.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis

"Cette matinée d’échanges a été l’occasion de réaliser un point d’étape sur les différentes actions co-construites. Nous comptons, avec l’ensemble des acteurs, continuer de travailler sur cette continuité pour donner accès au juste droit à tous les Dionysien.ne.s, des plus jeunes aux moins jeunes. En effet, au vue de l’omniprésence de la précarité sur notre territoire, nous consacrons une enveloppe budgétaire très importante à l’ensemble de ces sujets."