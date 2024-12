Saint-Denis : 500 arbres plantés grâce au "plan un million d'arbres"

Le vendredi 13 décembre 2024, un hommage a été rendu au caporal Alexandre Rivière, héros réunionnais. Cet hommage a regroupé le président du Département, Cyrille Melchior, le général, Jean-Marc Giraud, et des élèves du collège Jules Reydellet pour une cérémonie de plantation. Ce sont 500 nouveaux arbres qui ont été plantés grâce au "plan un million d'arbres" (P1MA) lors de cette cérémonie. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département)

Les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) rejoignent le plan un million d’arbres porté par le Département. Une parcelle de la coulée verte entre le quartier Lambert et La Redoute à Saint-Denis s’est enrichie de plusieurs arbres indigènes et endémiques : bois de joli cœur, bois de senteur blanc, bois de nèfle, et bien d’autres.

Le P1MA, un projet ambitieux et collectif :

- 300 000 arbres plantés depuis 2019

- 200 000 plants prêts dans nos pépinières.

- Objectif : 1 million d’arbres d’ici 2028

Merci aux 25 associations, 13 communes, partenaires publics et FAZSOI pour leur engagement en faveur de notre environnement.

Ensemble, continuons à planter pour les générations futures.