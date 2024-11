Saint-Denis : 62 logements ont été inaugurés

Ericka Bareigts, maire de la ville de Saint-Denis et Laurent Pinsel directeur général de la SIDR ont inauguré la résidence "Samat" située sur le boulevard sud ce vendredi 22 novembre 2024. Composée de 62 logements locatifs, cette nouvelle résidence participe à répondre à la forte demande de logement social de la population dionysienne. Elle permet aussi de reconstituer l’offre de logements dans le secteur de Vauban, après les démolitions de logements intervenus en juillet 2024 dans le cadre du projet Prunel. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Denis)

Ces 62 logements sont situés à proximité immédiate du centre-ville avec un accès facilité par la contre-allée au boulevard Jean-Jaurès dans un quartier attractif.

Cette résidence propose des appartements allant du T1 au T5 et un local d’activité de 100 m2 avec 64 places de parking. Des jardins privatifs aménagés sont proposés aux familles résidant au rez-de-chaussée.

Les logements sont desservis par des coursives en plein air ouvrant sur le patio central à l'abri des vents dominants. Les logements sont tous traversants et donc ventilés naturellement. Un local vélo et un local deux-roues sécurisés viennent compléter les prestations.

Le patio central est aménagé en espace de jeux et de repos avec des murets formant des bancs. Ce programme d’habitat a nécessité dix millions d'euros d’investissements financés par l’état (LBU et crédit d’impôt) et les prêts de la caisse des dépôts et d’action logement.

Avec la ville de Saint-Denis, la SIDR mène une politique dynamique en matière de logement. La SIDR a mis en location 150 nouveaux logements sur le chef-lieu en 2024. Les prochaines livraisons de logements sont prévues dans les quartiers de Saint François, Sainte-Clotilde et la Montagne.

Partenaire historique de la commune de Saint-Denis depuis la départementalisation, cette nouvelle résidence vient compléter un parc existant de 12 250 logements locatifs, gérés par la SIDR.

Ces logements visent à renforcer la cohésion sociale et à répondre aux besoins variés de la population réunionnaise. Le nom de la résidence rend hommage à Maurice Samat, un vaillant résistant réunionnais de la seconde guerre mondiale qui a été aussi le premier pilote à réaliser la traversée de Réunion-Maurice en 1933.

Laurent Pinsel, directeur général de la SIDR, explique ceci : "Cette inauguration a une saveur particulière, car elle se déroule au moment où la SIDR célèbre ses 75 ans d’existence, car elle a été créée le 10 novembre 1949. Cet événement permet aussi à la SIDR de marquer ses 75 ans d’histoire commune avec la ville de Saint-Denis, partenaire de la première heure. La remise de clés aux familles est toujours un moment fort en émotion, car c’est l’essence du métier de bailleur social : proposer un toit de qualité avec des loyers compatibles aux revenus des familles, permettre un nouveau départ dans la vie, donner les conditions favorables à l’épanouissement des familles et les meilleures chances d’éducation aux enfants."

Depuis 2020, la ville de Saint-Denis a livré 1 700 logements, répondant ainsi à une forte demande liée à l’augmentation constante de la population. Ces réalisations incluent des logements sociaux, intermédiaires, ainsi que des logements dédiés aux seniors, pour répondre aux besoins diversifiés des

Dionysien.ne.s.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis explique ceci : "On est dans cette situation où la population grandit, et il faut trouver des solutions pour les loger. Dans cet environnement, on vit, on se projette, on ne fait pas que simplement dormir. On va continuer à faire du logement social, mais également du logement intermédiaire et du logement senior également. C’est tout cela qu’on veut faire avec les bailleurs sociaux : proposer une autre manière de vivre, favoriser les parcours de vie des habitant.e.s"