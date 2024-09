Le mardi 17 septembre 2024, la ville de Saint-Denis a accueilli l’équipe de l’émission « des racines et des ailes » dans le cadre de la réalisation d'un documentaire. Ce dernier sera consacré à la préservation des richesses réunionnaises. L’occasion de raconter des histoires fortes d’hommes et de femmes authentiques qui démontrent que le patrimoine est l’affaire de tous. Nous publions le post ci-dessous ( Photo: Saint-Denis )

Des Racines et Des Ailes est une émission consacrée au patrimoine, à l’histoire et à la connaissance, diffusée sur France 3, ce documentaire sur la ville de Saint-Denis conjugue proximité et ouverture sur le patrimoine réunionnais.

Depuis 25 ans, cette émission emmène ses téléspectateurs dans des lieux chargés d’histoire et des édifices prestigieux, tout en vous faisant également découvrir le travail des associations et des particuliers qui se mobilisent pour défendre et valoriser la culture et le patrimoine au cœur des régions.