Saint-Denis a organisé son conseil municipal

Ce vendredi 8 novembre 2024, la ville de Saint-Denis a tenu son conseil municipal pendant lequel une trentaine de rapports ont été passé en revue. À l'ordre du jour : aménagement et verdissement, accompagnement des seniors, égalité femmes-hommes, vie associative, hyper-proximité ou encore les Orientations Budgétaires pour l'année 2025, qui s'inscrivent dans un contexte de tensions fortes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

En préambule du Conseil Municipal, l’ensemble des élu.es ont voté à l’unanimité une motion afin que les crédits pour la Ligne Budgétaire Unique (LBU) soient maintenus et revalorisés pour soutenir la production de logements adaptés sur le territoire. Cela, malgré la hausse des coûts de construction et l’aggravation des difficultés économiques locales. Soulignant l’urgence de la crise sociale en matière de logement, la Ville de Saint-Denis s’oppose ainsi aux coupes budgétaires prévues dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025 pour l’Outre-mer et appelle à relancer le Comité d’Accélération du Logement, avec des objectifs de production en accord avec la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain).

Parmi d’autres mesures spécifiques, Saint-Denis souhaite renforcer l’offre de logements pour les seniors, les personnes porteuses de handicaps et les jeunes, notamment dans les zones où le taux SRU est dépassé. Elle propose ainsi d’expérimenter un encadrement des loyers à Saint-Denis, de mobiliser le parc privé vacant pour le logement social, et d’encourager la réhabilitation des logements sociaux pour répondre aux demandes de mutation. Enfin, elle appelle à des mesures pour garantir le maintien, voire la réduction, des charges de logement des ménages réunionnais.

- Des orientations budgétaires 2025 ambitieuses -

À l’aube de cette nouvelle année budgétaire, la Ville de Saint-Denis se prépare à relever les défis qu’elle s’est fixés malgré un environnement économique et social contraint, marqué par des incertitudes de financement pour les territoires ultramarins. Bien que le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, ait assuré une exonération de certaines coupes budgétaires pour Saint-Denis et plusieurs autres villes ultramarines – à hauteur de 5 millions d’euros pour notre ville –, d’autres restrictions budgétaires demeurent et continueront d’affecter nos ressources et dépenses. Malgré ce contexte, la Ville de Saint-Denis reste déterminée à mener à bien les projets prioritaires et à préserver les services essentiels pour la population.

À l’échelle nationale, un objectif de 60 milliards d’euros d’économies a été fixé, ce qui implique pour Saint-Denis une gestion particulièrement rigoureuse des ressources disponibles pour maintenir les projets et services essentiels à la population. Les annonces actuelles du projet de loi de finances pour 2025 suscitent de lourdes préoccupations, mais la Ville demeure vigilante et engagée aux côtés des élus locaux et nationaux pour défendre les intérêts de ses habitant.e.s.

- La consultation pour les travaux de Diony Parks est lancée -

Dans le cadre de sa transformation en ville verte et durable, Saint-Denis poursuit ses actions en faveur de la reconquête de son littoral avec la réalisation de la phase définitive du parc Diony Parks. Approuvé lors du Conseil municipal du 22 juin 2024, le projet se décline dans la phase de travaux avec l’autorisation de lancement de la consultation des entreprises.

Les travaux, estimés à 21 millions d'euros, débuteront en février-mars 2025 par le terrassement et la préparation des sols, suivis des aménagements paysagers. Ce projet d’envergure symbolise le retour de la nature en milieu urbain. Ce projet ambitieux apportera ainsi une bouffée d’air frais à la vie des Dionysien.ne.s en créant un lieu de détente et de rencontre, véritable poumon vert pour le quartier.

- Saint-Denis, une ville qui œuvre pour le développement durable -

Un plan ambitieux pour la transition énergétique ! La Ville de Saint-Denis publie, comme chaque année, son rapport annuel sur le développement durable, exposant ses contributions aux enjeux environnementaux et sociétaux, en toute transparence pour les citoyen.ne.s. Pour rappel, ce rapport met en lumière les actions emblématiques classées selon les cinq axes du développement durable que sont la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et l’épanouissement des êtres humains ainsi que le développement de modes de production et de consommation responsables.

La ville a ainsi initié le premier schéma directeur immobilier et énergétique de l'Île. Elle soutient le développement des mobilités alternatives avec le déploiement d’une offre de vélos en libre-service. Elle s’engage également dans la délivrance de Permis de planter, qui offre aux Dionysien.ne.s la possibilité de cultiver sur l’espace public.

Dans le même élan, Saint-Denis renforce l’accès au logement solidaire avec la livraison de 629 logements sociaux et améliore l’accessibilité aux droits et à la santé grâce aux Jeudis de l’Accès aux Droits et au Contrat local de Santé. Enfin, l’administration municipale s’engage aussi pour l’inclusion en offrant une formation spécifique sur l’égalité et le handicap à ses agents.

Par ces initiatives, la Ville s’engage résolument à atteindre les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et à promouvoir des pratiques responsables à tous les niveaux.

- Une ville soucieuse des équilibres sociétaux -

L’égalité au cœur des actions de Saint-Denis ! Conformément à la législation, Saint-Denis présente son rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce document, qui s’appuie sur des données concernant les rémunérations, les parcours professionnels et les actions de formation, vise à informer le Conseil municipal sur la situation de l'égalité des sexes au sein de la collectivité.

Il n'est pas sans savoir que, grâce à leur pouvoir d’action au niveau local, les collectivités territoriales constituent aujourd’hui un levier majeur pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, et les discriminations qui persistent. Ce combat fait partie des engagements forts de la Ville de Saint-Denis. Le rapport décrit ainsi les politiques mises en place pour promouvoir l'égalité, fixe des orientations pluriannuelles et évalue les actions entreprises.

À Saint-Denis, le projet municipal s’engage à lutter pour l’égalité femmes-hommes et contre toutes les discriminations, en soutenant des actions en faveur de l’égalité en direction de tous les publics, notamment la sensibilisation et l’éducation à l’égalité et à la mixité dès le plus jeune âge, le combat contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales notamment.

- Une société plus inclusive -

La Ville de Saint-Denis réaffirme son engagement en faveur de la communauté LGBTQIA+. La réouverture du centre dédié, après un incendie criminel, ainsi que la levée symbolique du drapeau arc-en-ciel sur l’Hôtel de Ville, témoignent de l’engagement de la municipalité pour des droits égaux et une vie sans discrimination.

Dans le domaine sportif, des actions de sensibilisation sur l’égalité des genres et la campagne « Le mois des Femmes, année olympique » rappellent l’importance de l’égalité dans tous les aspects de la société.

Dans le domaine de la santé, par exemple, on cite l'opération Fanm Dobout ou encore la Semaine de la solidarité et de la fraternité, lors de laquelle une convention a été signée avec la Maison de la Fraternité et de l’Inclusion Sociale afin de faire bénéficier aux sans-abris d’informations sur les maladies, de prévention sur l’hygiène, et également sur l’accès aux droits.

- Ô Potager : une oasis nourricière au coeur du Prunel -

Le quartier de Marcadet s’épanouit grâce au jardin nourricier, un espace vert collectif pour cultiver fruits, légumes et lien social, au cœur même de Saint-Denis. Dans le cadre de l’appel à projets « Les quartiers fertiles » de l’ANRU, la Ville de Saint-Denis, en partenariat avec PRUNEL, soutiendra la création d’un jardin nourricier dans le quartier de Marcadet, porté par Run Action. Ce projet vise à transformer 600 m2 de terrain en un espace dédié à l’agriculture urbaine et portant une action d’insertion au profit de résidents du quartier pour l’entretien des installations.

Structuré en zones techniques, conviviales et de plantation, le jardin sera animé par des ateliers pédagogiques sur l’agriculture durable et encouragera la participation active des résidents, notamment via un système de monnaie-temps pour échanger des heures de travail contre des paniers de légumes. Ce jardin nourricier enrichira la biodiversité, sensibilisera à l’alimentation saine et apportera un soutien solidaire aux plus démunis du quartier.

- Les policiers municipaux davantage valorisés -

Valoriser les protecteurs de la ville à travers l’instauration d’une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE) pour les policiers municipaux. À travers ce programme de valorisation, la municipalité entend offrir de meilleures conditions de travail aux agents, en améliorant leurs équipements et en développant des actions de formation continue. Cette initiative vise à renforcer l’attractivité du métier au sein de la collectivité et à reconnaître leur investissement quotidien dans la protection et la sécurité des Dionysien.ne.s : en 2023, la police municipale a réalisé 8 123 interventions et actions de proximité et a dressé 3 748 procès-verbaux pour stationnement, circulation et nuisances sonores et environnementales.

- Le dispositif « Plan seniors en action » se modernise -

Des loisirs à portée de clic pour nos aînés ! Le « Plan Seniors en Action » (PSA) propose aux seniors de 55 ans et plus une variété d'activités (56 en 2024) en vue de maintenir leur autonomie.

Labellisée « or » pour sa participation à l’action publique « Ville amie des Aînés », Saint-Denis poursuit ses actions et tient compte de l’évolution démographique de la société.

La Ville lancera en 2025 une plateforme numérique d'inscription. Ce système facilitera l'accès aux activités du PSA. Cette plateforme accessible en ligne proposera des fonctionnalités pour consulter, inscrire et annuler des activités, avec une interface intuitive et adaptée au public concerné.

Des ateliers numériques sont proposés pour soutenir nos aînés dans l’utilisation de ces nouvelles technologies. Le site permettra aussi une gestion optimisée des inscriptions et une communication simplifiée avec les participants. Les prestataires disposeront également d'un espace dédié pour organiser et suivre les activités. Vecteur d'inclusion numérique, ce service public vise également à réduire la fracture numérique. En rendant ces services plus accessibles, la Ville affirme son engagement à offrir à ses seniors un vieillissement actif et inclusif, tout en répondant aux défis d'une société en pleine mutation.

- Un soutien indéfectible au tissu associatif -

La Ville s’engage aux côtés des associations dionysiennes pour renforcer le vivre-ensemble ! Soutenir la démarche volontariste d’acteurs sociaux, dont l’initiative sert les politiques publiques culturelles, sportives, sociales, d’éducation, de jeunesse et d’insertion, contribue à la cohésion sociale. La Ville entend maintenir un effort sans faille à leur profit et consacrera, en cette fin d’'exercice 2024, une somme de près de 290 000 euros de subventions provenant des restes à

répartir du Budget primitif 2024.

- Lancement du Centre Social du Bas de la Rivière -

Un lieu de partage et d’entraide au cœur du Bas de la Rivière pour répondre aux besoins de tous les habitants ! La Ville de Saint-Denis s'est engagée dans une politique d'hyper-proximité, en cohérence avec la Convention territoriale globale (CTG), mise en place depuis 2021, pour développer des services aux familles. Cette initiative passe notamment par la création d'Espaces de Vie Sociale (EVS) et de Centres Sociaux Intergénérationnels, essentiels au renforcement de la

cohésion sociale et à l'inclusion des familles.

Le pôle Intégration, actif depuis 2008, est ainsi en phase de transformation en Centre Social Intergénérationnel, qui servira de lieu de cohésion sociale et d'accompagnement pour les populations vulnérables. Ce projet de préfiguration répond ainsi aux besoins identifiés dans le territoire, notamment en matière d'intégration sociale et de dynamisation des espaces locaux.

Le projet du Centre Social du Bas de la Rivière repose sur trois axes principaux. En premier lieu, l'accessibilité, pour assurer que les activités et services soient accessibles à tous, notamment aux publics éloignés. Sur les actions éducatives, dans un deuxième temps, qui mettent en place des initiatives inclusives favorisant l’égalité des chances. Enfin, le lien social, qui permet de développer des actions collectives pour renforcer les solidarités entre habitants.

La convention de partenariat avec la CAF est cruciale pour le financement des activités du Centre, favorisant une approche adaptée aux besoins des familles, quelle que soit leur communauté. Cette convention prévoit le cofinancement des actions d’animation et de coordination, ainsi que l’accompagnement technique pour les projets liés à l'animation collective famille.