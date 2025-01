Saint-Denis : célébration du 76ᵉ anniversaire de l'adoption de la constitution de la République de l'Inde

Le dimanche 26 janvier 2025, la Région Réunion a célébré le 76ᵉ anniversaire de l'adoption de la constitution de la République de l'Inde sur le site régional du Moca à Montgaillard. En présence de la présidente de Région, Huguette Bello, et du consul général de l’Inde, Bhupendra Singh, cet événement a été l’occasion de rappeler les liens historiques et culturels forts qui unissent La Réunion et l’Inde. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Cette journée revêt une importance particulière pour notre île, où l’héritage indien occupe une place essentielle dans notre identité réunionnaise. Au-delà des festivités, cette célébration rappelle les valeurs de liberté, de diversité et d’unité que partagent nos deux territoires.

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, explique : "Nous sommes déterminés, dans notre stratégie de co-développement régional, à consolider davantage cette relation de confiance historique. La Réunion, région française et européenne, aspire à jouer un rôle de premier plan dans la politique bilatérale entre la France, l’Europe et l’Inde, ainsi que dans la stratégie dans l'Indopacifique, nouvel axe majeur dans l’équilibre international."

Elle souligne : "Nous défendons une vision commune de l’océan Indien en tant que zone de paix et de coopération, un espace où la liberté de navigation, le respect du droit international, la résolution pacifique des conflits et le développement durable demeurent des objectifs fondamentaux, libres de toute forme de domination."