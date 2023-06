Saint-Denis : des locataires aux très faibles revenus deviennent propriétaire de leur logement

La ville de Saint-Denis a permis à neuf foyers de devenir propriétaire de leur logement. Les locataires aux très faibles revenus ont pu acquérir le bien dans lequel ils vivent à un prix entre 4 600 euros et 31 000 euros, hors frais de notaire, au prorata du nombre d’années habitées dans le logement. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

9 nouveaux foyers dionysiens ont eu la chance d’acquérir leur logement où ils vivent depuis des décennies grâce à l’engagement de la Ville en faveur de l’accession à la propriété. Ces locataires à très faibles revenus ont procédé la signature de vente ce mercredi 31 mai 3023 pour ainsi devenir propriétaires à moindre coûts.

Ville citoyenne et fraternelle, Saint-Denis a à cœur que ses habitants se sentent bien où ils vivent. La ligne directrice de la mandature est le bonheur et cela passe aussi par un logement digne. L’accès au logement sur le territoire dionysien est devenu l’une des priorités de la municipalité. La Ville consacre ainsi un budget de 270 000 euros par an à sa politique de l’habitat.



La demande de logements ne cessant de croître dans la Ville-capitale, Saint-Denis poursuit ses initiatives pour développer des offres diversifiées que ce soit des logements sociaux, des résidences dédiées aux jeunes ou encore aux séniors.

Le taux de propriétaires est à plus de 50% sur l’ensemble de la Réunion, alors qu’à Saint-Denis, seulement 30% des habitants sont propriétaires de leurs logements. C’est pourquoi le chef-lieu s’est également fixé comme objectif d’augmenter le nombre de propriétaires sur son territoire.

Avoir sa kaz à terre est pour grand nombre de Dionysien.ne.s l’accomplissement de toute une vie, un signe de sécurité. C’est pourquoi, Saint-Denis offre la possibilité à ses administrés d’acquérir la maison où ils ont vécu toute leur vie, où ils ont construit leur avenir ou encore fondé leur famille. La ville propose à des locataires aux très faibles revenus d’acquérir leur habitation à un prix très coûtant, au prorata du nombre d’années habitées dans le logement. Les prix des logements peuvent ainsi varier entre 4 600 euros et 31 000 euros, hors frais de notaire.

Ce mercredi après-midi la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, accompagnée du notaire, a ainsi procédé à la signature de la vente de 9 Logements Très Sociaux (LTS). Des familles de Montgaillard, Saint-François, Bois-de-Nèfles ou encore de la Bretagne ont désormais pu réaliser leur rêve.

La mandature s’est fixée comme objectif de vendre au minima 30 LTS par an. Pour ce premier semestre, 12 ont d’ores et déjà été vendus.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis :

"La démarche n’est pas facile et longue, c’est pourquoi je suis encore plus fière de ce nouveau statut que vous obtenez ce soir, vous devenez propriétaire de votre maison. Bien que devenir propriétaire n’est pas une fin en soi, ça reste une bénédiction du travail accompli. On sait également qu’être propriétaire dans un quartier représente énormément, ça lui

apporte plus de valeur et de ce fait, c’est la Ville entière de manière générale qui gagne en valeur. Mais il faut surtout et avant tout que cela vous apporte du bonheur."