Saint-Denis dit non aux violences faites aux femmes

Une journée Fanm Dobout est organisée par la ville de Saint-Denis dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le samedi 25 novembre 2023. De 9h à 18h, plusieurs activités seront proposées aux participants au Complexe de Champ-Fleuri. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

Non aux violences aux femmes ! Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Saint-Denis organise une Journée Fanm Dobout.

Rejoignez-nous à une journée majeure d'éducation, de partage et de célébration pour cette mobilisation essentielle.

Un beau panel d’activités seront au rendez-vous pour cette grande journée :

- Un village associatif

- Des ateliers dédies au soin, à la beauté et au bien-être

- Des Ron Kozé autour des violences physiques, sexuelles et morales

- Un espace "marmaille" pour les divertir

- Un espace axé sport avec des initiations au self défense

- Et un show musicale vous attend avec JF Gang et Bellinda Justine

On vous donne rendez-vous le samedi 25 novembre 2023 au Complexe de Champ-Fleuri de 9h00 à 18h00.

"Koz ansanm nou lé pli for, nou tienbo"

Le détail du programme de la journée à retrouver ici.